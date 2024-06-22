الزمالك يجدد رفضه خوض قمة الدوري المصري

جدّد الزمالك رفضه خوض لقاء الأهلي في قمة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وأعلن الزمالك في بيان سابق رفضه خوض أي مباريات بالدوري عقب لقاء فاركو لحين تحقيق مطالبه وعلى رأسها إعلان باقي مباريات الدوري وإنهاء لقاءات الدور الأول قبل استكمال الدور الثاني.

وطالب الزمالك أيضًا بفتح التحقيق بشكل رسمي في الأخطاء التحكيمية خلال لقاء المصري البورسعيدي الذي خسره الفريق الأبيض بنتيجة 1-2.