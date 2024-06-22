الزمالك يجدد رفضه خوض قمة الدوري المصري
جدّد الزمالك رفضه خوض لقاء الأهلي في قمة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.
وأعلن الزمالك في بيان سابق رفضه خوض أي مباريات بالدوري عقب لقاء فاركو لحين تحقيق مطالبه وعلى رأسها إعلان باقي مباريات الدوري وإنهاء لقاءات الدور الأول قبل استكمال الدور الثاني.
وطالب الزمالك أيضًا بفتح التحقيق بشكل رسمي في الأخطاء التحكيمية خلال لقاء المصري البورسعيدي الذي خسره الفريق الأبيض بنتيجة 1-2.
وفاز الزمالك أمس الجمعة على حساب فاركو بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة للدوري المصري وهو آخر لقاء قبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.
وترددت أنباء حول تراجع الزمالك عن قراره بعدم خوض لقاء الأهلي بعد اتصالات من جانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.
وكتب أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري".
وأضاف: "لا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه، ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".