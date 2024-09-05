العراق وعمان.. مواجهة الثأر ترسم ملامح صدام البدايات في طريق المونديال

يستضيف منتخب العراق منافسه عمان مساء اليوم الخميس على ملعب "البصرة" الدولية في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وضمِن المنتخبان المشاركة في كأس آسيا 2027 بعد عبور المرحلة الماضية، وتبقى مواجهة الليلة بمثابة تدشين مرحلة جديدة في رحلة البحث عن المشاركة المونديالية.

وتسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على أبرز ملامح مواجهة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026:

مواجهة ثأرية

ستكون مواجهة المنتخبين مساء الخميس بمثابة صدام بعنوان الثأر بعد فوز منتخب العراق بلقب كأس الخليج على حساب عمان يوم الـ19 من يناير 2023 على الملعب ذاته.

وتغلَّب المنتخب العراقي وقتذاك بنتيجة 3-2 بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، وسجل آنذاك لأسود الرافدين مناف يونس الهدف الثالث والقاتل في اللحظات الأخيرة مع نهاية اللقاء.

كاساس.. وتوليفة العراق

يعول منتخب العراق على تقديم بداية قوية في مشواره لرحلة المونديال والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد غياب منذ نسخة 1986 التي شهدت المشاركة الوحيدة لأسود الرافدين في المونديال.

ويتطلع المدرب الإسباني خيسوس كاساس على القوة الضاربة، كما أن المنتخب العراقي يتسلح بالحضور الجماهيري الغفير المنتظر في مواجهة عمان لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز مهم في بداية مشوار المرحلة الفاصلة.

وقال كاساس قبل المباراة إن المنتخب العماني شبيه بنسبة كبيرة بالمنتخب العراقي وهو ما يزيد صعوبة اللقاء موضحاً أن العامل الذي يعطي الأفضلية لفريقه بعض الشيء الدعم الجماهيري الكبير في لقاء المنتخبين.

وأعلن كاساس القائمة النهائية لخوض اللقاء، والتي تضم أغلب العناصر المميزة والقوة الضاربة على رأسها أيمن حسين ومهند علي وعلي جاسم وزيدان إقبال وأسامة رشيد.

أوراق عمان

يتطلع منتخب عمان للعودة بنتيجة إيجابية من أحضان ملعب البصرة، رغم معاناة الأحمر من إصابة نجمه صلاح اليحيائي.

وقال التشيكي يورسلاف تشيلافي المدير الفني لمنتخب عمان قبل المواجهة إنه سعيد بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه في مبارياته السابقة موضحاً أنه شاهد عدداً من المباريات للمنتخب العراقي، ويعلم تماماً نقاط القوة والضعف في صفوف أسود الرافدين.

ويعول المنتخب العماني على أبرز لاعبيه: محسن الغساني وعلي البوسعيدي وعصام الصبحي ومحمد المسلمي.