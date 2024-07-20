كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة ينتظر وصول عرض رسمي من نادي الهلال السعودي من أجل ضم البرازيلي فيتور روكي، في الميركاتو الحالي، حيث ستعمل الإدارة جاهدة على دفع اللاعب لقبوله.

وكان روكي قد انضم إلى برشلونة، في ميركاتو الشتاء الماضي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لكن اللاعب البرازيلي لم يحظَ بوقت لعب كافٍ مع الفريق الكتالوني، تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم السبت، إنه من المؤكد أن فيتور روكي سيغادر برشلونة هذا الصيف، حيث يدرك النادي أن اللاعب لن يحصل على دقائق لعب كافية، والنادي منفتح حتى على بيعه إذا وصل عرض مهم يمكن من خلاله تحقيق ربح مالي قوي".

وأضاف التقرير: "برشلونة على علم باهتمام نادي الهلال السعودي باللاعب وينتظرون تحركاتهم، فإذا وصل عرض مغرٍ، فسيفعلون كل ما في وسعهم لإقناع اللاعب بقبوله".

أخبار ذات علاقة النادي الأقرب لضم فيتور روكي حال رحيله عن برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرازيلي بدأ بالفعل يستوعب فكرة أنه لن يستمر في برشلونة، حيث لا تسير عملية تأقلمه كما هو متوقع.

وأوضحت "سبورت": "كان تفكير إدارة برشلونة يركز على إعارة روكي حتى يحصل على دقائق لعب، ولكن الظهور القوي للميركاتو السعودي قد يغير الموقف، حيث لن يستعيد النادي الأموال المستثمرة فحسب، بل قد يحقق أيضًا إيرادات غير متوقعة".

وأردف: "في الوقت الحالي، ينتظر كل من برشلونة ومحيط اللاعب تحرك النادي السعودي، الذي تحرك بالفعل من خلال وسطاء مع النادي الكتالوني، قرار برشلونة واضح وهو منفتح على البيع النهائي إذا استفادت الأطراف جميعها اقتصاديًا".

أخبار ذات علاقة فليك يحسم مستقبل فيتور روكي مع برشلونة

حتى الآن، لم يتلقَ برشلونة سوى استفسارات من أندية أوروبية تطلب استعارة اللاعب، كما أن هناك عدة فرق مهتمة في إسبانيا، في حين أوقف بورتو المحادثات؛ لأنه كان يريد خيار الشراء الإلزامي للاعب، ولكن بمبلغ لم يثر اهتمام برشلونة.

واختتم التقرير: "يبدو من الواضح أن فيتور روكي سيذهب في جولة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي".

روكي خاض مع برشلونة 16 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفين، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2031.