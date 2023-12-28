10 أهداف لبرشلونة في 2024

نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا عن أهداف برشلونة في 2024، مع انقضاء النصف الأول من الموسم.

ويأمل برشلونة أن يعزز عام 2024 مشروع المدرب تشافي بعد زخم الموسم الماضي، حيث فاز النادي الكتالوني بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويدرك تشافي أن الفريق لا يقدم أفضل مستوياته، لكنه واضح بشأن تدخله، حيث يرى المدرب الشاب نقصا في الروح والقوة والجودة.

ويعتقد تشافي أنه مع تغيير العقلية وبعض التعديلات، سيتطور الفريق في الأشهر المقبلة.