جون إدوارد يقدم للزمالك 5 خدمات "لا تقدر بثمن"

قدم جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، خدمات كبيرة للقلعة البيضاء بعد توليه المهمة رسمياً في شهر يونيو الماضي.

وتسلم إدوارد مهام منصبه في الزمالك بعد موسم ملئ بالأزمات لم يحقق خلاله الفريق سوى لقب كأس مصر، وتولى تدريبه البرتغالي جوزيه غوميز والسويسري كريستيان غروس والبرتغالي جوزيه بيسيرو والمصري أيمن الرمادي.

ويستعرض "إرم نيوز" أبرز الخدمات التي قدمها جون إدوارد للزمالك في بداية مهام عمله مع القلعة البيضاء.

التعاقد مع مدير فني جديد

الخدمة الأولى تمثلت في حسم القرار الفني مبكراً بتوجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا مدرباً للفريق.

ويملك فيريرا صاحب الـ 44 عاماً تجارب جيدة مع الفتح والرياض في الدوري السعودي بجانب ستاندارد دي لييغ البلجيكي.

ويبدو المدرب البلجيكي مناسباً لطموح الزمالك في تقديم كرة قدم حديثة وتطوير عناصر الفريق وبناء جيل مميز يستطيع المنافسة على الألقاب.

ميركاتو مميز

أعاد جون إدوارد ترتيب قائمة الزمالك بعدما أبرم 10 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

تعاقد الزمالك مع ثنائي فلسطيني استغلالاً لبند معاملة اللاعب الفلسطيني كعنصر محلي، وانضم المهاجم عدي الدباغ قادماً من شارلروا البلجيكي بجانب آدم كايد الجناح الأيسر من بريدا الهولندي.

وتسمح اللوائح بقيد 5 لاعبين أجانب فوق السن ورحل عن الفريق الأبيض الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وأحمد الجفالي وتم التعاقد مع الأنغولي شيكو بانزا جناح استريلا أمادورا البرتغالي والبرازيلي خوان بيزيرا جناح أوليكساندريا الأوكراني.

وتعاقد الزمالك مع المغربي عبد الحميد معالي كلاعب أجنبي تحت السن استغلالاً لإمكانية قيد 3 لاعبين أجانب تحت السن.

ونجح الزمالك في التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد لتدعيم الخط الخلفي بجانب أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري وثنائي هجوم فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف.

نظام صارم

فرض إدوارد نظاماً صارماً على أروقة الزمالك وخاصة فيما يتعلق بالانضباط والدليل على ذلك تعامله مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذي غاب عن المعسكر وظهر في حفل غنائي بالساحل الشمالي وتمت معاقبته بغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري بجانب إحالته للتحقيق.

وفرض إدوارد أيضاً السرية التامة في التعامل مع الصفقات والأخبار التي تتعلق بالنادي وهو أمر افتقده الزمالك في سنوات سابقة.

عودة الثقة

عادت الثقة بكل قوة من جانب جماهير الزمالك في الإدارة بفضل الجهد الكبير الذي بذله جون إدوارد في وقت قصير.

وعانت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في الفترة الماضية من اهتزاز الثقة بسبب عدم تحقيق لقب الدوري المصري والغياب عن دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

التوفير المالي

نجح الزمالك في عهد جون إدوارد في تحقيق مكاسب اقتصادية لدرجة أن سوق الانتقالات كلفت الزمالك مبلغاً يقارب 7 ملايين يورو من بينها مليون يورو لتفعيل بند شراء محمود بنتايج وبالتالي كانت التكلفة أقل بكثير من المتوقع.

ونجح جون إدوارد في التعامل ببراعة مع سوق الانتقالات بدليل حصوله على خدمات محمد إسماعيل مدافع زد مقابل 37 مليون جنيه مصري دون دفع أي مبالغ كمقدم وبالتقسيط بينما طلب نادي زد من قبل 75 مليون جنيه لبيع هذا اللاعب.

ونفس الأمر تكرر مع صفقتي ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف الذين انضما بحوالي 52 مليون جنيه مصري وهو ما يوازي تقريباً سعر رحيل المدافع ياسين مرعي للأهلي.

ونجح إدوارد في تسويق مصطفى شلبي ورحيله إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه مصري كما وفر مبلغاً قدره 150 ألف دولار أمريكي في صفقة التعاقد مع آدم كايد لحين التوصل لاتفاق حول راتبه السنوي.

ونجح أيضاً إدوارد في تسويق التونسي أحمد الجفالي في وقت قياسي وحصل على عرض من أبها مع وجود بند لبيع اللاعب مقابل 800 ألف دولار أمريكي.