نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس تونس

وستقام مباريات دور الستة عشر يومي 18 و19 مايو آيار الحالي على أن تقام مباريات دور الثمانية الشهر المقبل.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك إن المباراة المؤجلة بين محيط قرقنة والترجي في دور 32 ستقام الأربعاء المقبل على ستاد الطيب المهيري بصفاقس والفائز منهما سيلتقي مع مستقبل المرسى في دور الستة عشر.

وتأجلت هذه المباراة بسبب ارتباط الترجي بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا التي بلغ دورها النهائي أمام الأهلي المصري.

وسيخوض الترجي مواجهة سهلة أمام محيط قرقنة قبل أن يضرب موعدا مع مستقبل المرسى في دور الستة عشر وربما الأولمبي الباجي في دور الثمانية.

وفيما يلي قرعة دور الـ16: