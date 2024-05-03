نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس تونس
أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس تونس لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة عن مواجهة الأولمبي الباجي حامل اللقب مع أمل جربة، فيما يلتقي الترجي مع محيط قرقنة قبل لقاء محتمل مع مستقبل المرسى.
وستقام مباريات دور الستة عشر يومي 18 و19 مايو آيار الحالي على أن تقام مباريات دور الثمانية الشهر المقبل.
وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك إن المباراة المؤجلة بين محيط قرقنة والترجي في دور 32 ستقام الأربعاء المقبل على ستاد الطيب المهيري بصفاقس والفائز منهما سيلتقي مع مستقبل المرسى في دور الستة عشر.
وتأجلت هذه المباراة بسبب ارتباط الترجي بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا التي بلغ دورها النهائي أمام الأهلي المصري.
وسيخوض الترجي مواجهة سهلة أمام محيط قرقنة قبل أن يضرب موعدا مع مستقبل المرسى في دور الستة عشر وربما الأولمبي الباجي في دور الثمانية.
وفيما يلي قرعة دور الـ16:
سبورتنج بن عروس ضد شبيبة العمران
النادي القربي ضد النادي الأفريقي
تقدم ساقية الداير ضد البنزرتي
الفائز من مباراة محيط قرقنة والترجي ضد مستقبل المرسى
الأهلي الصفاقسي ضد النجم الساحلي
الاتحاد المنستيري ضد مستقبل قابس
قوافل قفصة ضد الملعب التونسي
الأولمبي الباجي ضد أمل جربة
* قرعة دور الثمانية:
الاتحاد المنستيري ضد مستقبل قابس /الفائز من مباراة النادي القربي ضد النادي الأفريقي
الأولمبي الباجي ضد أمل جربة/الفائز من مباراة محيط قرقنة والترجي ضد مستقبل المرسى
البنزرتي ضد تقدم ساقية الداير/ سبورتنج بن عروس ضد شبيبة العمران
النجم الساحلي ضد الأهلي الصفاقسي/ قوافل قفصة ضد الملعب التونسي.