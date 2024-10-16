لديه ثأر.. "خصم شرس" ينتظر رونالدو في دوري روشن

انتهى التوقف الدولي وأسدل الستار على غياب جديد للأندية عن عشاقها، ويعود الكبار مرة أخرى للتنافس في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال ساعات.

وستكون إحدى تلك المواجهات شيقة للغاية بين الثنائي النصر والشباب، بمواجهة فردية أخرى داخل الملعب على زعامة منطقة الجزاء، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ما هو ثأر حمد الله الذي يسعى لأخذه من رونالدو؟ وكيف يمكن للفريقين تحقيق الفوز في تلك المباراة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

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أرقام محطمة

رغم أن انضمام كريستيانو رونالدو للنصر جاء بعد أشهر من رحيل عبد الرزاق حمد الله، لكن البرتغالي يعد الوحيد الذي نجح في تعويض المغربي وكان قدومه للنصر تحديدًا، تحديًا جديدًا للنجم المغربي.

نجح رونالدو في أول موسم كامل له في أن يحطم الرقم التاريخي لعبد الرزاق حمد الله في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان حمد الله يملك 34 هدفًا في رصيده، احتل بهم صدارة ترتيب أكبر الهدافين في موسم واحد من الدوري السعودي، قبل أن يكسر رونالدو هذا الرقم في مايو الماضي.

سجل رونالدو ثنائية في مواجهة النصر والاتحاد أمام حمد الله نفسه لاعب الاتحاد في ذلك الوقت، والذي لم يلعب المباراة لإصابة في العضلة الخلفية، ليصل نجم ريال مدريد السابق إلى هدفه رقم 35 ويحطم رقم النجم المغربي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

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انتقادات شقيقه

لم يخف عبد الرحيم حمدالله ضيقه من تحطم الرقم القياسي لشقيقه وموكله عبد الرزاق حمد الله، حيث خرج في تصريحات صحفية سابقة وهاجم طريقة النجم البرتغالي في لعب كرة القدم.

قال عبد الرحيم وقتها في يونيو الماضي: "رونالدو كان يبحث عن لقب شخصي وليس جماعي، ونجح في ذلك بمساعدة زملائه".

وأضاف: "حصل رونالدو على مساعدة كبيرة من زملائه في تلك المباراة، بهدف الفوز في اللقاء وتحطيم رقم حمد الله القياسي، لو ركز أعضاء الفريق على الألقاب الجماعية لحققوا الكأس بسهولة".

وكان النصر قد خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل تلك التصريحات بساعات قليلة أمام الهلال بركلات الترجيح التي انتهت بـ5 ركلات للزعيم مقابل 4 للعالمي في مواجهة شهدت تحولات عديدة.

نقاط قوة وضعف في الشباب والنصر

تميل الكفة في صالح النصر بظروف طبيعية لكن البداية القوية للغاية من قبل فريق الشباب للموسم الجاري والتي وضعتهم في المركز الرابع خلف الهلال والاتحاد والنصر بالترتيب تجعل فكرة ترشيح فريق على حساب الآخر أمرًا في غاية الصعوبة.

يملك الشباب هجومًا قويًا بقيادة حمد الله، بالإضافة إلى المتألق يانيك كاراسكو، رغم أنهم لم يسجلوا سوى 5 أهداف في 6 جولات بالدوري السعودي، حتى الآن، كما يحظى الفريق بتنظيم دفاعي جيد للغاية، بجوار روح قتالية فريدة تزيد من قوتهم بشكل واضح.

ويعيب الشباب بعض الأخطاء في الدفاع والتي تحدث بشكل فردي، والأرقام خير دليل فهم تلقوا ثلاثة أهداف فقط.

أما النصر فنقطة قوته الأبرز هي كريستيانو رونالدو بالطبع، بالإضافة إلى المدرب الجديد الذي حول "العالمي" من فريق يعتمد على البرتغالي بشكل كلي إلى آخر يملك عدة حلول.