موقف رباعي برشلونة من مباراة الكلاسيكو أمام أتلتيكو مدريد
تحدث تشافي هيرناندز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن افتقاد الفريق لبيدري وفرينكي دي يونغ خلال المباريات السابقة من الدوري وكأس الملك بسبب ما يمنحه الثنائي للفريق من قدرات كبيرة في عملية نقل الكرة.
وعزز برشلونة تصدره لترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وذلك بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه على الرغم من تعادله دون أهداف مع جيرونا الذي يقع في وسط الترتيب في لقاء قمة كتالوني في كامب نو يوم الاثنين.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 72 نقطة من 28 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 10 جولات على النهاية، بينما يتقدم جيرونا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط في المركز الحادي عشر.
وقال تشافي: "دي يونغ وبيدري دائمًا ما ينفذان أفضل خيار للتمرير خلال المباريات. يخرجان عن المألوف لتحسين اللعب. قلة من لاعبي كرة القدم في العالم يمكنهم فعل هذا. ومع ذلك، لا توجد أعذار. كان يجب أن نفوز على جيرونا".
وعن موقف دي يونغ وبيدري وكريستنسن وعثمان ديمبلي من المباريات القادمة، قال راديو كتالونيا إن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الأحد بعد القادم ستشهد تواجد اثنين من الرباعي.
وبحسب راديو كاتالونيا فإن بيدري ودي يونغ سيتواجدان أمام أتلتيكو مدريد فيما سيواصل كريستنسن وعثمان ديمبلي غيابهما.
وقبل مباراة الكلاسيكو أمام أتلتيكو مدريد سيكون لدى برشلونة مباراة قوية أيضا أمام خيتافي الأحد القادم.