موقف رباعي برشلونة من مباراة الكلاسيكو أمام أتلتيكو مدريد

تحدث تشافي هيرناندز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن افتقاد الفريق لبيدري وفرينكي دي يونغ خلال المباريات السابقة من الدوري وكأس الملك بسبب ما يمنحه الثنائي للفريق من قدرات كبيرة في عملية نقل الكرة.

وعزز برشلونة تصدره لترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وذلك بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه على الرغم من تعادله دون أهداف مع جيرونا الذي يقع في وسط الترتيب في لقاء قمة كتالوني في كامب نو يوم الاثنين.