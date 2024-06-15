رد فعل مفاجئ من رونالدو بعد اقتحام تدريبات البرتغال

حرص كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، بعد خوض الحصة التدريبية الأولى في ألمانيا، استعدادًا لخوض منافسات يورو 2024.

ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات التشيك، وتركيا، وجورجيا.

وشهدت تدريبات المنتخب البرتغالي حضورًا جماهيريًا كبيرًا لتشجيع اللاعبين، وعلى رأسهم رونالدو الذي حظي باستقبال تاريخي عند وصوله، علاوة على اقتحام بعضهم لأرضية الملعب، في محاولة للوصول إلى رونالدو لالتقاط الصور معه في فوضى غريبة، وعلى الرغم من هذا، فإن رونالدو فاجأ متابعيه برسالة رائعة عبر حساباته الرسمية على منصات التوصل الاجتماعي.