ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن روزنامة الموسم الجديد، حيث سيفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم حينما يحل ضيفًا على بيرنلي يوم الـ11 من أغسطس المقبل.

وستشهد الجولة ذاتها واحدة من قمم الكرة الإنجليزية حيث سيحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي يوم الأحد الـ13 أغسطس، فيما سيلعب آرسنال مع نوتنغهام يوم السبت الـ12 من أغسطس، بينما يختتم مانشستر يونايتد الجولة الافتتاحية يوم الإثنين الـ14 من أغسطس حينما يحل ضيفًا على ولفارهامبتون.