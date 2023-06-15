ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن روزنامة الموسم الجديد، حيث سيفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم حينما يحل ضيفًا على بيرنلي يوم الـ11 من أغسطس المقبل.
وستشهد الجولة ذاتها واحدة من قمم الكرة الإنجليزية حيث سيحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي يوم الأحد الـ13 أغسطس، فيما سيلعب آرسنال مع نوتنغهام يوم السبت الـ12 من أغسطس، بينما يختتم مانشستر يونايتد الجولة الافتتاحية يوم الإثنين الـ14 من أغسطس حينما يحل ضيفًا على ولفارهامبتون.
وحسب الجدول المعلن، ستقام مباريات البوكسينغ داي في السادس والعشرين من ديسمبر القادم، وستكون أبرز مبارياته (آرسنال وويستهام، توتنهام وبرايتون، بيرنلي وليفربول، تشيلسي وكريستال بالاس، إيفرتون ومانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وأستون فيلا).
وسيخوض آرسنال أول خمس لقاءات له أمام أندية نوتنغهام فورست وكريستال بالاس وفولهام ومانشستر يونايتد وبرايتون، بينما جاءت أول خمسة مباريات لمانشستر سيتي أمام بيرنلي ونيوكاسل وشيفيلد وفولهام وويستهام.
وسيخوض ليفربول مواجهة افتتاحية قوية أمام تشيلسي ثم يواجه بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا وولفاهامبتون على الترتيب، بينما يصطدم تشيلسي بويستهام ثم لوتون تاون ونوتنغهام فورست وبورنموث بعد مباراة ليفربول.
وسيبدأ مانشستر يونايتد مشواره بالدوري الإنجليزي أمام ولفاهامبتون ثم يواجه توتنهام ونوتنغهام فورست وآرسنال وبريتون.