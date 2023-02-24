دوري أبطال أفريقيا: الهلال يفوز على القطن الكاميروني ويضغط على الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منح باسيون جوجو واسو التقدم لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول لكن ماكابي ليليبو سجل هدفين متتاليين للهلال في غضون 5 دقائق بالشوط الثاني.

وعقب فوزه 1-صفر على الأهلي في السودان بهدف ليليبو، الأسبوع الماضي، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات بفارق الأهداف خلف صن داونز بطل جنوب أفريقيا المتصدر الذي لعب مباراتين.