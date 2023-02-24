دوري أبطال أفريقيا: الهلال يفوز على القطن الكاميروني ويضغط على الأهلي قبل مواجهة صن داونز
الهلال يحول تأخره إلى فوز خارج الديار
حول الهلال السوداني تأخره إلى فوز 2-1 على نادي القطن، في الكاميرون، اليوم الجمعة، ليتساوى مع ماميلودي صن داونز في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تضم الأهلي المصري.
صن داونز يحل ضيفًا على الأهلي المصري غدًا السبت.
منح باسيون جوجو واسو التقدم لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول لكن ماكابي ليليبو سجل هدفين متتاليين للهلال في غضون 5 دقائق بالشوط الثاني.
وعقب فوزه 1-صفر على الأهلي في السودان بهدف ليليبو، الأسبوع الماضي، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات بفارق الأهداف خلف صن داونز بطل جنوب أفريقيا المتصدر الذي لعب مباراتين.
ويحل صن داونز ضيفًا على الأهلي المصري غدًا السبت.
ولا يملك الأهلي، الأكثر تتويجًا باللقب بعشر مرات، أي نقطة مثل كوتون سبور، لكن النادي المصري خاض مباراة واحدة فقط.