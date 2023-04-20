غوارديولا: لا أعرف كيف سنتعافى للعب ضد شيفيلد

وتعادل سيتي 1-1 مع بايرن في ميونخ في إياب دور الثمانية ليفوز 4-1 في مباراتي الذهاب والعودة ويتأهل لقبل نهائي البطولة القارية الأبرز للموسم الثالث على التوالي.

وسيلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ريال مدريد في قبل النهائي.

ويسعى فريق غوارديولا أيضا للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، حيث يتأخر بأربع نقاط عن آرسنال المتصدر وله مباراة مؤجلة.