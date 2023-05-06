كهربا يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي
أعلن محمود عبدالمنعم (كهربا) مهاجم الأهلي تمديد عقده مع ناديه لمدة عامين، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في أبوظبي مساء أمس الجمعة.
وبدأ كهربا المباراة على مقاعد البدلاء لكنه شارك كبديل وترك بصمة مؤثرة بعدما حصل على ركلة جزاء في الوقت الإضافي نفذها علي معلول بنجاح ليفوز الأهلي 1/0 ويحرز اللقب للمرة الـ 13 في تاريخه.
وقال كهربا: "جددت الحمد لله سنتين وكدة كدة بيني وبين الأهلي لا يوجد عقود وسأستمر في الأهلي حتى الموت".
وكان عقد كهربا مع الأهلي ينتهي في 2024، ولم يعلن النادي بعد تمديد التعاقد مع اللاعب الذي فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك في 2019 وتعرض للإيقاف ستة أشهر إلى جانب تغريمه ماليا.
وأضاف كهربا الذي أحرز ثمانية أهداف في 16 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم بشكل واضح في وصوله إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا: "كلنا فريق واحد وربنا كرمنا بركلة الجزاء عشان كلنا قلبنا على قلب واحد".
وتابع اللاعب البالغ عمره 29 عاما: "لو كان بوسعي تقبيل دماغ كل مشجع في جمهور الأهلي على دعمهم، أقسم بالله كنت عملتها، وأشكرهم دائما على دعمهم المتواصل".
ويلعب الأهلي في ضيافة الترجي التونسي في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.