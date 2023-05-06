كهربا يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي

أعلن محمود عبدالمنعم (كهربا) مهاجم الأهلي تمديد عقده مع ناديه لمدة عامين، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في أبوظبي مساء أمس الجمعة.

وبدأ كهربا المباراة على مقاعد البدلاء لكنه شارك كبديل وترك بصمة مؤثرة بعدما حصل على ركلة جزاء في الوقت الإضافي نفذها علي معلول بنجاح ليفوز الأهلي 1/0 ويحرز اللقب للمرة الـ 13 في تاريخه.

وقال كهربا: "جددت الحمد لله سنتين وكدة كدة بيني وبين الأهلي لا يوجد عقود وسأستمر في الأهلي حتى الموت".