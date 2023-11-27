تن هاغ عن مقصية غارناتشو: من المبكر مقارنته بروني ورونالدو

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو اليوم الأحد، قد يكون هدف الموسم لكنه قال إنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بأمثال وين روني وكريستيانو رونالدو.

وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاما هدفا مذهلا من ضربة مقصية في الدقيقة الثالثة ليقود يونايتد للفوز 3-صفر على إيفرتون في جوديسون بارك عندما قابل تمريرة عرضية من ديوغو دالوت بتسديدة خلفية قوية في الزاوية اليمنى العليا العكسية لمرمى الحارس جوردان بيكفورد لتنعقد مقارنات فورية بمهاجم يونايتد السابق روني.

وقال تن هاغ للصحفيين "لا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية في الموسم، لكن ربما يكون هذا هو هدف الموسم بالفعل. كان هدفا لا يصدق".

وقال الشاب الأرجنتيني إنه نفسه لا يصدق إنه سجل هذا الهدف.