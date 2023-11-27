تن هاغ عن مقصية غارناتشو: من المبكر مقارنته بروني ورونالدو
قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو اليوم الأحد، قد يكون هدف الموسم لكنه قال إنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بأمثال وين روني وكريستيانو رونالدو.
وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاما هدفا مذهلا من ضربة مقصية في الدقيقة الثالثة ليقود يونايتد للفوز 3-صفر على إيفرتون في جوديسون بارك عندما قابل تمريرة عرضية من ديوغو دالوت بتسديدة خلفية قوية في الزاوية اليمنى العليا العكسية لمرمى الحارس جوردان بيكفورد لتنعقد مقارنات فورية بمهاجم يونايتد السابق روني.
وقال تن هاغ للصحفيين "لا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية في الموسم، لكن ربما يكون هذا هو هدف الموسم بالفعل. كان هدفا لا يصدق".
وقال الشاب الأرجنتيني إنه نفسه لا يصدق إنه سجل هذا الهدف.
وأضاف لشبكة (إن.بي.سي) "لم أشاهد كيف سجلت الهدف، لقد سمعت الجماهير تقول 'يا إلهي'. أحد أفضل الأهداف التي سجلتها، أنا سعيد للغاية".
وأعاد هذا الهدف للأذهان أهداف روني وزميله مهاجم يونايتد السابق كريستيانو رونالدو، خاصة هدف روني من ركلة خلفية خلال قمة مانشستر عام 2011.
وقال غاري نيفيل قائد يونايتد السابق لمحطة سكاي سبورتس "لا أستطيع أن أصدق ذلك. لا أعتقد أنني كنت في ملعب رأيت فيه ركلة خلفية بهذه الجودة، وكنت هناك في اليوم الذي سجل فيه روني هدفه في قمة مانشستر".
ومع ذلك، لم يكن تن هاج مرتاحا لمقارنة غارناتشو بهذه السرعة مع اثنين من أكبر الأسماء في النادي في السنوات الأخيرة.
وقال المدرب الهولندي، الذي خضع للإيقاف لمباراة واحدة اليوم ولم يكن على خط التماس خلال اللقاء، "لا تقارن. لا أعتقد أن هذا صحيح. كل منهم لديه هويته الخاصة، لكن لكي يسير جارناتشو على هذا النحو عليه أن يعمل بجدية كبيرة وأن يفعل ذلك بثبات. وحتى الآن هو لا يفعل ذلك.
"لكنه يتمتع بالتأكيد بإمكانيات عالية للقيام ببعض الأشياء المذهلة. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا. لكن إذا كنت تريد أن تصبح لاعبا مثل روني أو رونالدو فعليك أن تسجل 20 أو 25 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا ليس من السهل حدوثه. لكنه يملك الإمكانات".
وأسكت الهدف جماهير جوديسون بارك باستثناء جماهير يونايتد التي رافقت الفريق لليفربول وغنت بصوت عال "يحيا غارناتشو".