مهام صعبة تنتظر لابورتا في برشلونة
تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن المهام الصعبة التي تنتظر خوان لابورتا رئيس برشلونة الفترة المقبلة.
ووفقًا للصحيفة فإنه يجب على برشلونة تجاوز خيتافي اليوم الأحد في الليغا للتوضيح أن حسم البلوغرانا للقب الدوري الإسباني هو مسألة وقت فقط.
وأوضحت أنه إذا لم يحقق برشلونة الفوز على خيتافي فسيواجه لاعبو تشافي ثلاث مباريات غير مريحة لأنهم سيلعبون أمام منافسين يلعبون بشكل جيد وهم أتلتيكو مدريد ورايو فالكيانو وريال بيتيس.
وأكدت الصحيفة ضرورة حسم لقب الدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن للتركيز على مهام أخرى أكثر صعوبة لأن الشعور في برشلونة هو أن الفوز بالليغا هو الأسهل من بين جميع المهمات التي ستأتي.
وغدا الإثنين يتعين على لابورتا الظهور للحديث عن قضية نيغريرا بشكل مقنع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مهمة برشلونة هي خفض فاتورة الرواتب قبل أن يتمكن من تسجيل لاعبين جدد وتسجيل العقود الجديدة لجافي وأراوخو وماركوس ألونسو وتجديد عقد بالدي.
كما سيعرف برشلونة ما سيحدث مع قائده سيرجيو بوسكيتش الذي ينتهي عقده الحالي في الـ30 من يونيو المقبل.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن تشافي يريد الاحتفاظ ببوسكيتش ولكن النادي ليس مهتمًّا كثيرًا ببقاء اللاعب المخضرم.
كما سيكون من الضروري تحديد ما سيحدث مع المهاجم أنسو فاتي وفيران توريس ورافينيا وفرانك كيسي وكريستنسن.
ويبقى ملف عودة الأسطورة ليونيل ميسي واحدًا من أصعب المهام أمام خوان لابورتا، وفي الوقت ذاته إدارة مشروع "إسباي برسا" بشكل جيد وقضية اللعب في ملعب مونتجويك وليس الكامب نو.