مهام صعبة تنتظر لابورتا في برشلونة

تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن المهام الصعبة التي تنتظر خوان لابورتا رئيس برشلونة الفترة المقبلة.

ووفقًا للصحيفة فإنه يجب على برشلونة تجاوز خيتافي اليوم الأحد في الليغا للتوضيح أن حسم البلوغرانا للقب الدوري الإسباني هو مسألة وقت فقط.

وأوضحت أنه إذا لم يحقق برشلونة الفوز على خيتافي فسيواجه لاعبو تشافي ثلاث مباريات غير مريحة لأنهم سيلعبون أمام منافسين يلعبون بشكل جيد وهم أتلتيكو مدريد ورايو فالكيانو وريال بيتيس.