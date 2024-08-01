شهدت المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد السعودي وفارنسي البرتغالي أحداثا غريبة انتهت باشتباكات قوية بين اللاعبين والجماهير، في مواجهة ودية جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب ساو لويس، في إطار المعسكر التحضيري للعميد.

وكان الاتحاد قد تقدم في النتيجة عند الدقيقة 12، عن طريق كريم بنزيما، وتعادل لأصحاب الأرض بوفيدا من ركلة جزاء عند الدقيقة 49، ثم أضاف توماني الهدف الثاني بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يسجل ماركو ماتياس الهدف الثالث مع الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 82، دخل بلومي لاعب نادي فارنسي في خلاف مع لاعب الاتحاد فرحة الشمراني، وتبع ذلك اشتباكات قوية من قبل عدة لاعبين، وعلى إثر ما حدث، قام الحكم بطرد كلا اللاعبين، ثم اندفعت مجموعات من مشجعي الفريق البرتغالي نحو مقاعد الاحتياط الاتحادية، وحاولت الاشتباك مع اللاعبين، الذين غادروا مقاعدهم لتفادي الاحتكاك بالجمهور.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ojogo" البرتغالية، فقد ألقى أحد لاعبي الاتحاد كرسيًا في اتجاه مسؤولي نادي فارنسي بالمدرجات، ليتسبب في إصابة مدير الفريق بيدرو غونسالفيس، وبعدها قام الحكم بإلغاء اللقاء.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة أن حسن كادش، لاعب الاتحاد، هو من قام بإلقاء الكرسي.

فيما قالت صحيفة "أبولا"، إن "اللقاء الودي انتهى بأسوأ طريقة ممكنة".

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله صدور توجيه من البرتغالي دومينغوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة، لاتخاذ قرارات بشأنها.

ووفقًا للبيان، فقد طمأن أوليفيرا الجماهير على سلامة جميع أفراد بعثة "العميد" وعودتهم إلى مقر السكن في مدينة فارو البرتغالية.

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ويختتم الاتحاد برنامجه الإعدادي خلال الأيام المقبلة، حيث سيلعب الفريق مباراة ودية أمام ريال بيتيس في إسبانيا يوم 3 أغسطس الجاري، وبعد 4 ايام، سيلتقي في إيطاليا مع إنتر ميلان، قبل العودة إلى السعودية.

يُذكر أن الاتحاد الموسم الماضي خسر البطولات كلها، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي.