أولها كريستيانو رونالدو.. 3 مكاسب من خسارة النصر أمام ألميريا

لم تكن خسارة النصر السعودي أمام ألميريا الإسباني بنتيجة 2-3، مجرد محطة سلبية في طريق الاستعداد للموسم الجديد، بل كشفت المواجهة عن عدة مكاسب مهمة للفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

المباراة جاءت في ختام المعسكر الخارجي الذي بدأه النصر في النمسا، قبل الانتقال إلى البرتغال، وذلك ضمن تحضيرات النصر للموسم الجديد، والذي سيبدأ بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي.

ودفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بـ18 لاعبًا، وأجرى 7 تغييرات في الشوط الثاني، مانحًا الفرصة للمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، أحدث صفقات الفريق، للمشاركة من البداية حتى الدقيقة 73.

وجاءت المباراة بعد 3 تجارب ودية ناجحة للنصر في معسكره الخارجي، حيث فاز 5-2 على إس يوهان النمساوي، و2-1 على تولوز الفرنسي، و4-0 على ريو آفي البرتغالي، لتكون مواجهة ألميريا بمثابة الاختبار الأصعب قبل صدام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس بهونغ كونغ.

تألق نواف العقيدي

حارس المرمى الشاب نواف العقيدي كان أحد أبرز مكاسب النصر رغم الخسارة.

العقيدي قدم مباراة كبيرة أمام ألميريا، حيث تصدى لـ8 محاولات، منها 6 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، وحافظ على دقة تمرير بلغت 53%، لينال تقييمًا مميزًا وصل إلى 7.1.

استمرار فورمة رونالدو

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو واصل تألقه اللافت هذا الصيف، مضيفًا هدفين جديدين لرصيده، أحدهما من تسديدة قوية من داخل المنطقة، والثاني من ركلة جزاء.

بهذه الثنائية، رفع رونالدو أهدافه في فترة الإعداد إلى 6، بعد هدفه في مرمى تولوز وثلاثيته أمام ريو آفي، ما يؤكد جاهزيته البدنية والفنية الكاملة لموقعة السوبر أمام الاتحاد.

وأرسل رونالدو الذي جدد عقده مع النصر هذا الصيف، رسالة واضحة إلى أنه ما زال في قمة عطائه رغم بلوغه الـ40.

اندماج إنييغو مارتينيز في المجموعة

إشراك المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، القادم من برشلونة، منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 73، منح النصر فرصة مهمة لدمجه في منظومة الفريق الدفاعية قبل مباراة السوبر.

الظهور الأول لمارتينيز مع زملائه قبل مباراة رسمية كبرى يمنحه وقتًا كافيًا للتأقلم مع أسلوب اللعب، خصوصًا في ظل حاجة الفريق لتعزيز صلابته الدفاعية أمام قوة هجوم الاتحاد.