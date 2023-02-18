حكم يهرب من لاعبات حاولن الاعتداء عليه في مباراة نسائية (فيديو)
كان على حكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن يركض لينجو بحياته بعد أن هاجمه فريق دي سي موتيما بيمبي بوحشية في المباراة ضد تي بي مازيمبي.
وتعرض الحكم للمطاردة والضرب بعد احتساب ركلة جزاء إلى تي بي مازيمبي.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الحكم وهو يركض في أرجاء الملعب.
وفي النهاية تم إنقاذ الحكم وإرساله على الفور إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة به.
وأوقف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اللاعبات المتورطات في الحادث وفتح تحقيقًا في الأمر وفقا لموقع "moroccoworldnews".
ونشر الخبير الإعلامي السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كولينز أوكينيو مقطع الفيديو وأوضح أن الحادث وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان دي سي موتيما بيمبي خاسرا بنتيجة 5-1 عندما وقع الحدث العنيف.
وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلوك اللاعبات ووصفوه بأنه "غير محترم" و "غير إنساني".
ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعبات وإيقافهن.
ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي للسيدات وتغريم اللاعبات المتورطات وإيقافهن وتعاطف آخرون مع الحكم، بحجة أنه كان يؤدي وظيفته فقط.