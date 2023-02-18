حكم يهرب من لاعبات حاولن الاعتداء عليه في مباراة نسائية (فيديو)

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الحكم وهو يركض في أرجاء الملعب.

وفي النهاية تم إنقاذ الحكم وإرساله على الفور إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة به.

وأوقف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اللاعبات المتورطات في الحادث وفتح تحقيقًا في الأمر وفقا لموقع "moroccoworldnews".