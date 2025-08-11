"الأدب فضلوه عن اللعب".. رسالة نارية من شوبير بعد شكوى الزمالك (صورة)

أطلق الإعلامي أحمد شوبير، ردًا لاذعًا عبر منصاته الشخصية على "فيسبوك" و"إكس"، وذلك بعد ساعات من إعلان نادي الزمالك تقديم شكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد تقدّم رسميًا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهمًا شوبير بـ"التجاوزات المتكررة" بحق النادي وجمهوره خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

ووصفت الشكوى تصريحات شوبير بأنها "تحريضية"، مؤكدةً رفض الإدارة المطلق لمثل هذه الأساليب التي تستهدف جماهير الزمالك، مشددةً على أن هذا النمط من التغطية الإعلامية "يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية".

وأكد بيان النادي أن "حرية الرأي لا تعني الإساءة أو زعزعة الاستقرار بين الجماهير"، محذرًا من خطورة الخروج عن الأطر المهنية. وأضاف أن النادي "يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سمعته وجماهيره"، داعيًا الجهات المعنية إلى "التدخل العاجل لضمان التزام الإعلاميين بالضوابط المهنية".

رد صادم

وجّه شوبير كلمات موجزةً لكنها ثقيلة الدلالة، حيث كتب: "الأدب فضلوه عن اللعب"، في إشارة إلى مثل شعبي يُتداول، مما أثار موجةً من التكهنات حول المغزى الخفي من رسالته، والتي يُعتقد أنها موجهة إلى إدارة الزمالك وجماهير النادي.