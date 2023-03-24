فينيسيوس جونيور: أنشيلوتي يريد تدريب البرازيل
اعتبر فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل أن كل المدربين يحبون تدريب منتخب بلاده؛ لكونه يتوفر على لاعبين موهوبين وجيدين ويشكلون عائلة ولا يتميزون بالمشاكل، ولكنه يرى أن الإيطالي أنشيلوتي يريد هذا الأمر.
وبات كارلو أنشيلوتي رجل الساعة الذي تدور حوله الأحاديث في غرفة تغيير الملابس الخاصة بمنتخب البرازيل لكرة القدم، وبات فينيسيوس جونيور أحدث لاعب يشيد بالمدرب الإيطالي ويرشحه ليصبح المدرب المقبل لمنتخب بلاده.
وأكد النجم البرازيلي الشاب أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بدوره يرغب في تدريب منتخب البرازيل في ظل الشائعات التي تربطه بتدريب المنتخب الفائز بكأس العالم 5 مرات بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال فينيسيوس جونيور ردا على سؤال حول رغبة مدربه في ريال مدريد قيادة المنتخب البرازيلي: "أعتقد أن جميع المدربين يرغبون في تدريب منتخب البرازيل؛ لأنه يتوفر على مجموعة جيدة جدًا من الناحية الفنية وداخلنا يشكل عائلة، لا أحد لديه مشاكل مع أي شخص. جميعهم يريدون أن يكونوا جيدين هنا، لذلك أعتقد أنهم يريدون تدريب منتخبنا وهو أيضا يريد ذلك".
وعبر عدة لاعبين في منتخب البرازيل عن رغبتهم في رؤية المدرب الإيطالي يقود منتخب بلادهم، ومن بينهم لاعب ريال مدريد رودريغو، وحارس مانشستر سيتي إيديرسون، الذي أكد أنه يأمل في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ليتمكن كارلو أنشيلوتي من مغادرة الفريق الإسباني في الصيف القادم.
ويرتبط كارلو أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024 لكنه قد يغادر منصبه في حال الخروج بدون لقب هذا الموسم، وفقد تقريبا فرصة الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-1 وارتفاع الفارق بينهما إلى 12 نقطة.
كما خسر ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بميدانه أمام برشلونة 1-0، ويلعب لقاء الإياب في الكامب نو يوم 2 نيسان / أبريل القادم، فيما يواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي حال تأهله لنصف النهائي يصطدم بالفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.
ويواجه المنتخب البرازيلي السبت القادم في طنجة المنتخب المغربي رابع كأس العالم الأخيرة بقطر في مباراة ودية.