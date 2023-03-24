فينيسيوس جونيور: أنشيلوتي يريد تدريب البرازيل

وبات كارلو أنشيلوتي رجل الساعة الذي تدور حوله الأحاديث في غرفة تغيير الملابس الخاصة بمنتخب البرازيل لكرة القدم، وبات فينيسيوس جونيور أحدث لاعب يشيد بالمدرب الإيطالي ويرشحه ليصبح المدرب المقبل لمنتخب بلاده.

وأكد النجم البرازيلي الشاب أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بدوره يرغب في تدريب منتخب البرازيل في ظل الشائعات التي تربطه بتدريب المنتخب الفائز بكأس العالم 5 مرات بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال فينيسيوس جونيور ردا على سؤال حول رغبة مدربه في ريال مدريد قيادة المنتخب البرازيلي: "أعتقد أن جميع المدربين يرغبون في تدريب منتخب البرازيل؛ لأنه يتوفر على مجموعة جيدة جدًا من الناحية الفنية وداخلنا يشكل عائلة، لا أحد لديه مشاكل مع أي شخص. جميعهم يريدون أن يكونوا جيدين هنا، لذلك أعتقد أنهم يريدون تدريب منتخبنا وهو أيضا يريد ذلك".