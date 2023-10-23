بيولي بعد خسارة ميلان أمام يوفنتوس: الهزيمة لا تهز ثقتنا

وخسر فريق بيولي على ملعبه سان سيرو 1-صفر أمام يوفنتوس بهدف سجله لاعب ميلان السابق مانويل لكواتيلي من تسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد اصطدامها برادي كرونيتش، لتفاجئ حارس ميلان أنطونيو ميرانتي، في الشوط الثاني.

وأبلغ بيولي منصة "دازون": "لم نحقق النتيجة المرجوة لكننا لعبنا بصورة جيدة مكتملي الصفوف ولعبنا بصورة جيدة بعشرة لاعبين ولم نكن أقل من يوفنتوس في أي مرحلة لذا أعتقد أنه كان بمقدورنا تحقيق النتيجة المنشودة".

وقال: "حقيقي أيضًا أننا لم نتح أي فرصة ليوفي تقريبًا، لذا كان بمقدورنا أن نحقق نتيجة مهمة جدًّا حتى ونحن بعشرة لاعبين لو لعبنا بقوة أكبر بعض الشيء".

وأخذت المباراة، ذات الايقاع البطيء نسبيًّا، منعطفًا سريعًا بشكل مفاجئ قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما طُرد ثياو عندما كان آخر مدافع وارتكب خطأ ضد مويزي كين.