بعد العناق الحار.. دي ماريا يراوغ كريستيانو رونالدو بطريقة جميلة (فيديو)

ويستضيف ستاد "ألغارفي" في مدينة فارو بدولة البرتغال مباراة النصر وبنفيكا، التي تقام ضمن معسكر "العالمي" التحضيري للموسم الجديد.

وقبيل انطلاق المباراة كان هناك "لقاء حار" بين رونالدو ودي ماريا، حيث احتضن الثنائي بعضهما البعض، بعد أن تزاملا سويًا في ريال مدريد وتوجا معًا بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب الآن رونالدو مع النصر ودي ماريا مع بنفيكا.

وخلال المباراة راوغ دي ماريا منافسه رونالدو بطريقة رائعة، وقام بلعب الكرة من فوق رأسه والتحكم بها في مشهد رائع.