بعد العناق الحار.. دي ماريا يراوغ كريستيانو رونالدو بطريقة جميلة (فيديو)
شهدت مباراة النصر السعودي ضد بنفيكا البرتغالي الودية لقطة مثيرة بين كريستيانو رونالدو وأنخيل دي ماريا، زملاء الأمس ومنافسي اليوم.
ويستضيف ستاد "ألغارفي" في مدينة فارو بدولة البرتغال مباراة النصر وبنفيكا، التي تقام ضمن معسكر "العالمي" التحضيري للموسم الجديد.
وقبيل انطلاق المباراة كان هناك "لقاء حار" بين رونالدو ودي ماريا، حيث احتضن الثنائي بعضهما البعض، بعد أن تزاملا سويًا في ريال مدريد وتوجا معًا بدوري أبطال أوروبا.
ويلعب الآن رونالدو مع النصر ودي ماريا مع بنفيكا.
وخلال المباراة راوغ دي ماريا منافسه رونالدو بطريقة رائعة، وقام بلعب الكرة من فوق رأسه والتحكم بها في مشهد رائع.
يذكر أن نادي النصر خاض خلال معسكره 3 مباريات ودية، الأولى كانت أمام ألفيركا البرتغالي وفاز بثنائية نظيفة.
كما حقق الفوز على فارينزي البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الثانية.
وفي المباراة الثالثة خسر النصر أمام سيلتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة.
ويختتم فريق النصر استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان، بمباراتين وديتين أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، يومي 25، و27 من شهر يوليو الجاري.