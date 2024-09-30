"لا نشعر باليأس".. أنشيلوتي يعلق على التعادل في ديربي مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خيبة أمله بعد سماح فريقه لمضيفه أتلتيكو مدريد بانتزاع التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مواجهتهما في الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وقال إن ريال مدريد يستحق حظًّا أفضل بعد أن هيمن على معظم فترات المباراة، لكنه أبدى سعادته بقدرة فريقه على الخروج بنقطة واحدة على الأقل من الملعب الذي خسر عليه مرتين الموسم الماضي.

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وأضاف أنشيلوتي: "من الصعب التعامل مع التعادل في مباراة كنا قريبين للغاية من الفوز بها. قد يحدث ذلك، المنافس قوي للغاية ولديه الكثير من الجودة. هدفهم جاء في الدقيقة الأخيرة إنه أمر مؤسف. سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وكنا قريبين من التسجيل.

"لكنني أحب دائمًا التفكير بشكل إيجابي. خرجنا بنقطة واحدة خارج ملعبنا ونحن الآن أقرب بنقطة واحدة (من برشلونة المتصدر الذي خسر 4-2 أمام أوساسونا يوم السبت الماضي).

"الديناميكية جيدة، نحن في المنافسة، ولا نشعر باليأس، التعادل هنا قد يعني نقطة جيدة للمستقبل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ومتقدمًا بنقطتين عن أتلتيكو صاحب المركز الثالث بعد ثماني مباريات.

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وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة الـ64 بتسديدة من مسافة قريبة للمدافع إيدر ميليتاو، لكن المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة بعد أن ألقت جماهير الفريق المضيف مقذوفات على أرض الملعب في أثناء احتفالات الضيوف بالهدف.

وبعد استئناف المباراة، كثف أتلتيكو الضغط، وأدرك التعادل في النهاية في الدقيقة الـ95، عندما سجل البديل أنخيل كوريا الهدف بعد هجمة مرتدة.

وأشاد المدرب الإيطالي بالحكم ماتيو بوسكيتس فيرير لإيقافه المباراة، حتى تمت السيطرة على الموقف، لكنه رفض فكرة أن هذا التوقف ساعد أتلتيكو على استعادة زخمه بعد الهدف.

وأشار أنشيلوتي: "لا أعتقد أن الأمر ساعد أتلتيكو، لقد أثر فينا على حد سواء، كنا جميعًا نريد اللعب. وكان قرار إيقاف المباراة صحيحًا.

"قال الحكم إن هناك قداحات ألقيت، وإنه أوقف المباراة مرتين، وإذا ألقوا قداحة أخرى فسيضطر لإيقافها، أعتقد أن القرار كان صائبًا من جانب الحكم. كان لا بد من إيقاف المباراة، وتمت تسوية بعض الأمور، واستأنفنا اللعب مجددًا.

"بالتأكيد هذا الموقف لم يعجب أحدًا. كان الجميع يريد اللعب. لقد تصرف الحكم بشكل جيد".