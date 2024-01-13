أنور الغازي يرد على بيرس مورغان بعد انتقاده اتحاد جنوب أفريقيا
وجه الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، لاعب ماينز الألماني السابق، نقدًا لاذعًا للإعلامي بيرس مورغان بعد انتقاده قرار سحب الشارة من لاعب كروكيت بفريق من جنوب أفريقيا.
بيرس مورغان غرد عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" منتقدًا اتحاد الكريكت الجنوب أفريقي": هل هذا لأنه يهودي؟".
ورد الغازي على مورغان قائلا: "مرحبا بيرس. من الجيد رؤيتك تدعو إلى الجبن الأخلاقي بشأن المسائل المتعلقة بصراع إسرائيل وغزة، لا بد أن رسالتك فاتتني بسبب الغضب، في الوقت الذي تم فيه فسخ تعاقدي من قبل نادٍ ألماني بسبب وقوفي ضد قتل الأطفال الأبرياء ورفض قبول إسرائيل".
وواصل الغازي نقده قائلا: "أم أن ديني، مثل دين أطفال غزة، يعني أنني، مثل حياة هؤلاء الأطفال، لا يهم؟".
وعاد مورغان ليرد على الغازي قائلا: "يا أنور. لابد أنني فاتتني مشاركتك بسبب الغضب مما فعلته حماس في 7 أكتوبر؟ لقد تم فسخ تعاقدك لأنك رفضت التراجع عن تأييدك لشعار الإبادة الجماعية "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" الذي تستخدمه حماس للترويج للقضاء على إسرائيل".
وأضاف: "كان هذا هو السبب المعلن.. وإذا لم يكن صحيحا فلماذا تم فسخ تعاقدك؟".
ولم يكتف الغازي بكلامه بل عاد ورد قائلا: "أولاً، لم يكن سبب فسخ تعاقدي هو منشور "من النهر إلى البحر" الذي قضت المحاكم الألمانية مؤخرًا بأنه غير قانوني، كما أن حماس لا "تملك" هذه العبارة.. وقد تم استخدامها لأول مرة من قبل حزب الليكود الإسرائيلي في عام 1977".
وأضاف: "ثانيًا، لابد أنك فاتتك مرة أخرى رسالتي التي أوضحت فيها أنني كنت ضد قتل جميع المدنيين الأبرياء وضد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. وخلافا للبعض، تعاطفي لا يباع لمن يدفع أعلى سعرا".
واختتم: "ليست هناك فائدة تذكر من مواصلة هذا النقاش. ويمكن للعالم أن يرى هذا التبادل والنفاق الواضح على حقيقته. سلام".
يذكر أن اللاعب ذا الأصول المغربية أنور الغازي انضم إلى ماينز بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ النادي الألماني عقده بسبب كلامه عن الأحداث الأخيرة في فلسطين.
وتم إيقاف "الغازي" من قبل ماينز بعد منشور عبر منصة "إنستغرام"، والذي تم حذفه فيما بعد، قبل فسخ عقد اللاعب.
واتخذ أنور الغازي قرارًا بمقاضاة ناديه السابق ماينز عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه فلسطين.
وخاض "الغازي" 5 مباريات مع ماينز، صنع خلالها هدفًا واحدًا.