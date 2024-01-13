أنور الغازي يرد على بيرس مورغان بعد انتقاده اتحاد جنوب أفريقيا

بيرس مورغان غرد عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" منتقدًا اتحاد الكريكت الجنوب أفريقي": هل هذا لأنه يهودي؟".

ورد الغازي على مورغان قائلا: "مرحبا بيرس. من الجيد رؤيتك تدعو إلى الجبن الأخلاقي بشأن المسائل المتعلقة بصراع إسرائيل وغزة، لا بد أن رسالتك فاتتني بسبب الغضب، في الوقت الذي تم فيه فسخ تعاقدي من قبل نادٍ ألماني بسبب وقوفي ضد قتل الأطفال الأبرياء ورفض قبول إسرائيل".

وواصل الغازي نقده قائلا: "أم أن ديني، مثل دين أطفال غزة، يعني أنني، مثل حياة هؤلاء الأطفال، لا يهم؟".