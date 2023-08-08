برشلونة يؤكد العمل سريعا لإنهاء صفقة انتقال ديمبلي لباريس سان جيرمان

كشف رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، السبب الرئيسي وراء غياب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، عن مواجهة توتنهام في كأس خوان غامبر، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال يوستي، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر منصة "إكس": "نحن على أعتاب إتمام صفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان".