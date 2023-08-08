برشلونة يؤكد العمل سريعا لإنهاء صفقة انتقال ديمبلي لباريس سان جيرمان
كشف رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، السبب الرئيسي وراء غياب الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، عن مواجهة توتنهام في كأس خوان غامبر، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال يوستي، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر منصة "إكس": "نحن على أعتاب إتمام صفقة انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان".
وأضاف: "كل الأطراف تسعى لحسم الأمور في أسرع وقت ممكن، ديمبلي لن يشارك معنا الليلة ضد توتنهام في كأس خوان غامبر، ونأمل في حسم رحيله قريبا".
وأصبح انتقال ديمبلي إلى صفوف سان جيرمان قريبا للغاية مقابل 50 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن النجم الفرنسي اتفق على توقيع عقد مع سان جيرمان مدته 5 مواسم نظير راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو.
وتتوقف الصفقة في الوقت الحالي على رغبة برشلونة في الحصول على شروط أفضل من توزيع نسبة تقاسم الشرط الجزائي بقرابة 50% مع اللاعب نفسه.
ويلعب ديمبلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.
وشارك ديمبلي مع برشلونة في 185 مباراة، سجل فيها 40 هدفا وصنع 43.