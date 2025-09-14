ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند وهدف صلاح

اشتعل صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم مبكراً بعد أن سجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لصالح فريقه مانشستر سيتي في مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على حساب جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفين لصالح مانشستر سيتي وهو ما أشعل الصراع على صدارة ترتيب الهدافين.

وكان محمد صلاح قائد منتخب مصر قد نجح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على حساب بيرنلي بهدف دون رد.

وأحرز صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة، ومنح ليفربول فوزاً مثيراً.

ويتصدر ترتيب الهدافين هالاند الذي وصل إلى 5 أهداف بينما يلاحقه أنطوان سيمينو لاعب بورنموث وفيكتور غيوكريس نجم آرسنال.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (5 أهداف)

2. أنطوان سيمينو- بورنموث (3 أهداف)

3. فيكتور غيوكريس – آرسنال (3 أهداف)

4. كريس وود – نوتنغهام فورست (هدفان)

5. إيغور تياغو – برينتفورد (هدفان)

6. موسيس كايسيدو – تشيلسي (هدفان)

7. مارتن زوبميندي – آرسنال (هدفان)

8. جواو بيدرو – تشيلسي (هدفان)

9. إنزو فرنانديز – تشيلسي (هدفان)

10. محمد صلاح – ليفربول (هدفان)