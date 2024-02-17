موقف لابورتا من التعاقد مع دي زيربي

أفادت صحيفة "سبورت" بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة طلب الحصول على مزيد من التقارير عن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون.

ويبحث برشلونة عن مدرب يخلف تشافي، الذي قرر مغادرة النادي نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وبحسب "سبورت،" فإن تركيز برشلونة ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وهذا يتضمن الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا وضمان المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وقالت الصحيفة، إن عدة عوامل ستحدد اختيار مدرب برشلونة بينها القدرة الاقتصادية، ولكن قبل كل شيء، سيتعين على برشلونة اختيار نوع كرة القدم التي يريد لعبها في الموسم المقبل.

وأكدت أن خوان لابورتا يريد زيادة معرفته فيما يتعلق بشخصية روبرتو دي زيربي، وأن الرئيس تلقى معلومات إيجابية.