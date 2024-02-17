موقف لابورتا من التعاقد مع دي زيربي
أفادت صحيفة "سبورت" بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة طلب الحصول على مزيد من التقارير عن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون.
ويبحث برشلونة عن مدرب يخلف تشافي، الذي قرر مغادرة النادي نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
وبحسب "سبورت،" فإن تركيز برشلونة ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وهذا يتضمن الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا وضمان المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.
وقالت الصحيفة، إن عدة عوامل ستحدد اختيار مدرب برشلونة بينها القدرة الاقتصادية، ولكن قبل كل شيء، سيتعين على برشلونة اختيار نوع كرة القدم التي يريد لعبها في الموسم المقبل.
وأكدت أن خوان لابورتا يريد زيادة معرفته فيما يتعلق بشخصية روبرتو دي زيربي، وأن الرئيس تلقى معلومات إيجابية.
وأشارت إلى أن لابورتا يدرك أن دي زيربي يمثل نوعًا حديثًا ومبتكرًا من المدربين؛ إذ يتلقى برايتون إشادة لا حصر لها بسبب أسلوب لعبه.
لكن لابورتا طلب المزيد من المعلومات من الأشخاص المحيطين بدي زيربي، فيما يتعلق بالمدرب الإيطالي، خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه كشخص، وتعامله مع اللاعبين.
وأكدت الصحيفة، أن لابورتا أظهر اهتمامًا "متصاعدًا" بدي زيربي، ولذلك فإن التعاقد معه يعد خيارا حقيقيًا للغاية بالنسبة لبرشلونة.
ولكن المدرب الإيطالي ليس الخيار الوحيد أمام برشلونة، بل هو احتمال يجب أخذه في الاعتبار، على الرغم من أن المدرب لديه شرط جزائي بقيمة حوالي 10 ملايين يورو.
وذكرت "سبورت" أن لابورتا يريد معرفة التفاصيل حول دي زيربي، الذي، إذا تم اختياره، فسيمثل التزامًا قويًا بكرة قدم أكثر حداثة وتنوعًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يعتمد على تشكيلة 4/2/3/1.