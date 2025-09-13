logo
رياضة

ميتروفيتش يسجل أول أهدافه مع الريان (فيديو)

ألكسندر ميتروفيتش بقميص الريان القطريالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش أول أهدافه بقميص الريان القطري فريقه الجديد بعد انتقاله إلى صفوفه قادماً من الهلال السعودي.

وقضى ميتروفيتش موسمين مع الهلال السعودي قادماً من فولهام الإنجليزي قبل أن ينضم إلى الريان القطري لخوض تجربة جديدة.

 وشارك ميتروفيتش في تعادل فريقه أمام ضيفه قطر بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة للدوري القطري.

وشارك ميتروفيتش في الدقيقة 59 من عمر المباراة لقيادة الهجوم على حساب أحمد علاء الدين.

 وسجل اللاعب هدف التقدم في الدقيقة 90+1 لصالح الريان محرزاً أول أهدافه بقميص الريان.

ونجح فريق قطر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+10 عن طريق علي سعودي.

 وارتفع رصيد الريان بعد هذا التعادل إلى 7 نقاط بعد أن حقق تعادله الأول مع فوزين وهزيمة وحيدة.

ورفع قطر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بعدما تجنب الخسارة الأولى.

ويتصدر الترتيب فريق الشمال برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات.

وكان الشمال قد فاز على العربي بنتيجة 3-2 كما تغلب الأهلي على الوكرة بنتيجة 5-3.

