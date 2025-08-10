غرفة ملابس مشتعلة وأحداث ساخنة.. أزمات تهدد موسم برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد برشلونة لبداية موسم جديد للدفاع عن سيطرته المحلية في إسبانيا الموسم الماضي والبحث عن تحقيق حلمه في اللقب السادس لدوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكتالوني يعيش عدة أزمات قد تهدد وحدة الفريق وتماسكه الذي ميز موسمه الماضي، كما تزيد الأزمة الاقتصادية من إمكانية عرقلة طموحه الرياضي.

وعاش الفريق عدة أحداث ساخنة في المدة الأخيرة تنبئ بغليان يهدد موسم برشلونة نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

أزمة الحارس الألماني تير شتيغن

رفض الحارس الألماني تير شتيغن توقيع التقرير الطبي بعد العملية الجراحية، وأصر على أن فترة تعافيه لا تتجاوز 3 أشهر.

واضطر برشلونة لسحب شارة القيادة من الحارس، لكنه تراجع بعد موافقة تير شتيغن على توقيع التصريح الطبي ومنح الإدارة فرصة لاستغلال 80% من راتبه لتسجيل الصفقات الجديدة.

ورغم "الهدنة المؤقتة" لكن أزمة تير شتيغن تشعل أزمة الصراع بين قادة الفريق.

مشاكل لامين يامال خارج الملعب

يعتبر الإسباني لامين يامال النجم الأول للفريق حاليا ومرشحا للفوز بالكرة الذهبية، لكنه أحدث جدلا كبيرا خارج الملعب بعدة تصرفات من بينها حفل عيد ميلاده، وقضية دعوة الأقزام لتقديم فقرات ترفيهية، وعلاقاته النسائية وآخرها مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

فوضى وصراع بين اللاعبين

عاش برشلونة صيفا فوضويا للغاية بدأ بالخلاف حول جولته الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية مع شركة راعية، قبل أن يسافر الفريق ويخوض وديتين.

كما ذكرت تقارير بأن أزمة حدثت بين النجمين الشابين غافي وفيرمين لوبيز أدى لانهيار صداقتهما، بسبب دخول صديقتيهما في جدال بعضهما مع بعض، ويقال إن هذا النزاع أدى إلى إنهاء صداقة الثنائي الشاب اللذين كانا لا يفترقان.

رحيل إينيغو مارتينيز

يعتبر المدافع الإسباني المخضرم إينيغو مارتينيز أحد قادة غرفة الملابس، ويملك علاقات جيدة مع النجوم الكبار الذين يكنون له الاحترام، لكن عرض النصر السعودي الكبير دفعه للرحيل ليترك الفريق دون قائد حقيقي في الملعب وخارجه ومدافع كبير.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أن مارتينيز وقّع على العقود الرسمية، في حضور المدير الرياضي، البرتغالي سيماو كوتينيو، حتى صيف 2026.

ولعب مارتينيز بقميص البارسا منذ صيف 2023، بعدما دافع من قبل عن ألوان أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

ولعب مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.