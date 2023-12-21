ترتيب الدوري الألماني: ليفركوزن يسحق بوخوم 4-صفر ويُنصب نفسه بطلا للشتاء

ولم يكن بوسع أحد ايقاف ليفركوزن، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم حتى الآن، بعد بداية بطيئة للمباراة وسجل ثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة ليحسم المواجهة في الشوط الأول.

ونفذ المهاجم التشيكي البالغ من العمر 27 عاما ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة ثم سجل هدفه الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء من جيريمي فريمبونج.

وأكمل شيك ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس اثر ركلة ركنية نفذها أليخاندرو جريمالدو.

وأضاف الفريق الهدف الرابع عبر البديل فيكتور بونيفاس في الدقيقة 69.

وأنهى ليفركوزن العام برصيد 42 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

ويستأنف الدوري الألماني في 12 يناير كانون الثاني المقبل.