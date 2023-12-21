ترتيب الدوري الألماني: ليفركوزن يسحق بوخوم 4-صفر ويُنصب نفسه بطلا للشتاء
سجل باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 4-صفر على بوخوم اليوم الأربعاء ليدخل الفريق فترة العطلة الشتوية في الصدارة بفارق أربع نقاط.
ولم يكن بوسع أحد ايقاف ليفركوزن، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم حتى الآن، بعد بداية بطيئة للمباراة وسجل ثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة ليحسم المواجهة في الشوط الأول.
ونفذ المهاجم التشيكي البالغ من العمر 27 عاما ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة ثم سجل هدفه الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء من جيريمي فريمبونج.
وأكمل شيك ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس اثر ركلة ركنية نفذها أليخاندرو جريمالدو.
وأضاف الفريق الهدف الرابع عبر البديل فيكتور بونيفاس في الدقيقة 69.
وأنهى ليفركوزن العام برصيد 42 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يملك مباراة مؤجلة.
ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
ويستأنف الدوري الألماني في 12 يناير كانون الثاني المقبل.
بايرن يتخطى فولفسبورغ
على الجانب الآخر فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 2-1 في نفس الجولة.
سجل جمال موسيالا، وهاري كين هدفي بايرن في الدقيقتين 33، 43.
بينما أحرز ماكسميليان أرنولد هدف فولفسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وواصل البايرن مطاردة ليفركوزن، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة.
بينما يتواجد فولفسبورغ في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 19 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: