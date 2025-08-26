تلقى ضربات عديدة.. ماذا قدم نجم الزمالك خوان ألفينا أمام فاركو؟

اقتنص الزمالك فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فاركو بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة للدوري المصري.

هدف المباراة حمل توقيع الأنغولي شيكو بانزا نجم الزمالك بعد مرور 48 دقيقة من عمر اللقاء.

واتجهت أنظار مشجعي الزمالك نحو اللاعب البرازيلي الموهوب خوان ألفينا المنضم حديثاً من أوليكساندريا الأوكراني والذي قدم مباراة رائعة أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة وسجل هدفاً وصنع آخر.

ماذا قدم ألفينا؟

لغة الأرقام تؤكد أن خوان ألفينا افتقد الفاعلية على المرمى في مباراة فاركو ولكن السبب الرئيسي يرجع إلى التدخلات القوية ضد الجناح البرازيلي.

وبحسب موقع سوفاسكور فإن ألفينا تعرض إلى العرقلة 6 مرات في مباراة فاركو التي خاضها كاملة ولمس الكرة بها 58 مرة.

وبلغت دقة تمريرات ألفينا 82% حيث قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 34 بينما لم يوجه أي تسديدة على المرمى واكتفى بتصويبة بعيدة.

وراوغ ألفينا 3 مرات فقط من أصل 6 محاولات للمراوغة وأرسل عرضية صحيحة من أصل تمريرتين عرضيتين وخسر الكرة 16 مرة كما فاز بالالتحامات 10 مرات من أصل 14.