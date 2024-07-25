كشفت إذاعة "كادينا سير" أن نادي ريال مدريد وضع الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، هدفًا لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض رحيل ناتشو، الذي انتقل إلى القادسية.

وظهر اسم لابورت بقوة على رادار الميرنغي بعد فشل النادي في الحصول على توقيع المدافع الفرنسي ليني يورو، الذي انتقل رسميًّا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال تقرير "كادينا سير" إن "لابورت أحد الخيارات المطروحة في ريال مدريد، كما أن اللاعب يريد العودة إلى أوروبا، لكن العائق الأساسي هو النصر السعودي".

وأشارت الإذاعة، إلى أن اللاعب سيكون على استعداد للتخلي عن راتبه المرتفع من أجل تحقيق حلم الانضمام للميرنغي.

وأوضحت تقارير سابقة أن المفاوضات بين ريال مدريد والنصر لن تمثل مشكلة في الصفقة، لكن النادي الملكي يعترض على الراتب الكبير للابورت.

وكشفت أن لابورت يحصل على 20 مليون يورو سنويًّا مع "العالمي"، وسيضطر للتخلي عن نصفه، من أجل التأقلم مع فاتورة الرواتب في ريال مدريد.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "آس" أن "لابورت طلب من النصر الحصول على المخالصة المالية مقابل التنازل عن الفترة المتبقية في عقده، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وطلبت الإدارة منه إحضار عرض رسمي من أجل بيع عقده".

وأشارت إلى أن "ريال مدريد طلب من لابورت الحصول على المخالصة من أجل التوقيع مـعه".

لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، حيث شارك في 39 مباراة منذ ذلك الوقت، مسجلًا 4 أهداف.