الملعب يقهر البنزرتي ويحقق لقب كأس تونس
تغلب فريق الملعب التونسي، مساء اليوم الأحد، على منافسه البنزرتي بنتيجة 2-0 في نهائي كأس تونس؛ ليحصد اللقب بعد غياب طويل.
وحقق الملعب لقب الكأس بعد غياب أكثر من 20 عامًا كاملة بجانب أنه فاز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.
تقدم بلال الماجري لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء الذي أقيم باستاد "حمادي العقربي" ثم أضاف هيثم الجويني في الدقيقة 57 الهدف الثاني.
وأحرز الطيب بن زيتون هدفًا ألغاه الحكم لصالح البنزرتي في الدقيقة 90+5 لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب التسلل.
وضمن الملعب التونسي المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل بعدما حصد لقب الكأس.
ونجح الملعب التونسي في تحقيق مشوار مميز للتتويج بلقب الكأس بعد تغلبه على قوافل قفصة في ثمن النهائي بنتيجة 6-1 ثم فاز على النجم الساحلي في ربع النهائي بنتيجة 4-2.
وفاز الملعب في مباراة نصف النهائي على حساب الأولمبي الباجي بنتيجة 4-1 قبل أن يحسم اللقب في المباراة النهائية.