الملعب يقهر البنزرتي ويحقق لقب كأس تونس

تغلب فريق الملعب التونسي، مساء اليوم الأحد، على منافسه البنزرتي بنتيجة 2-0 في نهائي كأس تونس؛ ليحصد اللقب بعد غياب طويل.

وحقق الملعب لقب الكأس بعد غياب أكثر من 20 عامًا كاملة بجانب أنه فاز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.