نبيل معلول مدربًا لاتحاد العاصمة الجزائري

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفًا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

ونشر النادي الجزائري عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للمدرب التونسي القدير معلنًا التعاقد معه لموسمين قادمين.

ورحل معلول منذ أيام عن تدريب فريق الكويت الكويتي قبل التعاقد مع النادي الجزائري لتولي تدريبه في الموسم المقبل.

ويملك معلول صاحب الـ 61 عامًا رحلة طويلة في مجال التدريب بدأها بالعمل مساعدًا للفرنسي روجيه لومير في قيادة منتخب تونس.

وعمل نبيل معلول مديرًا فنيًا للترجي التونسي موسم 2010 – 2011 ثم تولى المهمة مجددًا عام 2012، ثم تولى قيادة منتخب تونس عام 2013.

وقاد معلول منتخب الكويت وأيضًا عاد إلى تدريب منتخب تونس، ثم قاد أيضًا الدحيل القطري، كما أنه عمل مدربًا لمنتخب سوريا.

وحقق المدرب التونسي لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي عام 2011 كما حقق لقب الدوري التونسي مع الترجي 3 مرات بجانب لقب كأس تونس مرة وحيدة.

وقاد معلول نادي الكويت للفوز بلقب الدوري المحلي عام 2022.

وأنهى اتحاد العاصمة منافسات الدوري الجزائري في الموسم الماضي محتلًا المركز الرابع، بينما توج مولودية العاصمة باللقب.

وودع أيضًا الفريق نصف نهائي كأس الجزائر بركلات الترجيح على يد شباب بلوزداد، كما أنه انسحب من مواجهة نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الماضي.