كشف مصدر داخل الأهلي المصري، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، صمم على رحيل خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "لاعبي الأهلي قدموا شكوى ضد مترجم كولر، خاصة بعد موقفه الأخير مع الجماهير ضد اللاعبين".

وأضاف: "كولر طلب أيضًا رحيل خالد بيبو، مدير الكرة عن الفريق، وتعيين آخر بدلا منه في الفترة المقبلة".

وتابع المصدر: "الخطيب وافق على رحيل بيبو، ولكن بشرط رحيل خالد الجوادي، خاصة وأن كولر كان متمسكًا بوجوده بشكل كبير".

أخبار ذات علاقة أول تعليق من يحيى عطية الله بعد انتقاله إلى الأهلي المصري

وأتم: "كولر وافق على العرض، وتم توجيه الشكر للمترجم خالد الجوادي، وسيتم توجيه الشكر أيضًا لخالد بيبو خلال الساعات القليلة المقبلة".

وذكرت تقارير إعلامية أخرى، أنه خلال الجلسة الأخيرة للخطيب مع كولر وُجد مترجم جديد، والشرارة الأولى من خلال 4 لاعبين اشتكوا الجوادي لمدير الكرة وبعض المقربين للإدارة، وشرحت الإدارة للمدرب السويسري أن المترجم أوصل ترجمة خاطئة للإعلام بسبب عدم رضا المدرب عن الصفقات ما دعا الجماهير للهجوم على مجلس الإدارة، وهو ما نفاه المدرب وبالتالي وافق على رحيل الجوادي.

وحسم الأهلي بطولة الدوري رسميًّا، مساء الخميس الماضي، بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما باستاد برج العرب.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علمًا بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وإنبي ثم مودرن سبورت، فيما يتبقى لبيراميدز مواجهتان أمام الداخلية وطلائع الجيش.