تستقطب مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال حامل اللقب ومنافسه النصر الأنظار مساء السبت عندما يلتقيان على ملعب الملك سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.

وتبدأ المباراة الحدث في الكرة السعودية، في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

كما يشهد "السبت الممتاز" افتتاح الدوري الإيطالي حيث يلتقي جنوى مع حامل اللقب إنتر ميلانو فيما يستضيف ميلان نادي تورينو.

وفي الدوري الإسباني يفتتح برشلونة موسمه الجديد بمواجهة صعبة أمام فالنسيا فيما تدور الدفعة الثانية من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

فالنسيا- برشلونة - 10.30 مساء - beIN SPORTS 3.

الدوري الإنجليزي:

إبسويتش تاون ـ ليفربول ـ الساعة 02.30 مساء beIN SPORTS 1.

أرسنال ـ وولفرهامبتون ـ الساعة 05.00 مساء beIN SPORTS 1.

واست هام ـ أستون فيلا ـ الساعة 07.30 مساء beIN SPORTS 1.

كأس السوبر الألماني:

باير ليفركوزن ـ شتوتغات ـ الساعة 09.30 مساء ـ beIN SPORTS 1.

الدوري الإيطالي:

جنوى ـ إنتر ميلانو ـ الساعة 07.30 مساء AD SPORTS Premium1

ميلان ـ تورينو ـ جنوى ـ إنتر ميلانو ـ الساعة 09.45 مساء AD SPORTS Premium1

نهائي كأس السوبر السعودي:

الهلال ـ النصر ـ الساعة 07.15 ـ قناة SSC 1