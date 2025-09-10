ملعب يحمل إسمه.. نجم ريال مدريد يبكي بعد استقبال مؤثر في فريقه الأول (صور)

حَظي النجم الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد باستقبال مؤثر اليوم الأربعاء عند زيارته لناديه الأم، أرتيغ فوتبول كلوب الفرنسي الناشط في دوري كرة القدم للهواة.

وقبل أن يصبح نجما كبيرا في ريال مدريد، وركيزة قوية لمنتخب فرنسا الأول، كانت بدايات أروليان تشواميني من خلال نادي أرتيغ فوتبول كلوب وذلك عندما كان عمره 5 سنوات فقط.

واستقبل عشرات اللاعبين الناشئين ولاعبات الكرة المبتدئات بجانب مسؤولين من النادي الفرنسي المغمور، أورليان تشواميني الذي استغل فترة التوقف الدولي لخوض مباراتين مع منتخب فرنسا ليؤدي زيارة إلى فريق البدايات ويحظى باستقبال مؤثر لم يستطع أن يتمالك في أعقابه دموعه.

ودفع الاستقبال الكبير لتشواميني في نادي أرتيغ، الذي لعب في صفوفه بين 2006 و2011، قبل انتقاله إلى بوردو، لاعب الوسط إلى التأثر حتى مغالبة دموعه، قائلا: "هذا هو الملعب الذي بدأت فيه أول خطواتي مع الفريق لالذي يعني الكثير لي، هنا تعلمت كرة القدم، بكيت عندما دخلت اليوم".

وفاجأ نادي أرتيغ أورليان تشواميني بمنح إسمه للملعب الرئيسي للنادي حيث تم تدشينه مع مسؤولين في المدنية ومجلس إدارة النادي.

وتصدرت لوحة جدارية كبيرة مدخل الملعب عندما كانت تُظهر الطفل أوريليان، البالغ من العمر 6 سنوات، والذي حصل في ذلك الوقت (2006) على أول إجازة إلى جانب أوريليان تشواميني طويل القامة الذي يلعب حاليا لريال مدريد، مرتديًا قميص المنتخب الفرنسي رقم 8.

وقال نجم ريال مدريد: "لقد منحني هذا النادي كل شيء، أرتيغ هو ناد عائلي، حيث طالما كان مفهوم المشاركة هو الأهم، تعلمتُ الاستمتاع مع أصدقائي في المدرسة، واحترام المتطوعين وجميع من يساعدوننا على الأداء، أحتفظ بكل الذكريات لليوم".

وتابع: "المدربون الذين تدربت لديهم في صغري ما زالوا هنا، أردتُ رد الجميل، لأُظهر لهم أنني ما زلتُ أُفكّر فيهم رغم خلفيتي. لم أنسَ من أين أتيت".

ولعب نجم ريال مدريد الحالي مع بوردو وموناكو قبل انتقاله في 2022 إلى الفريق الملكي.