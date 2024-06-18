ليفربول يقترب من ضم لاعب مصري شاب لمجاورة محمد صلاح

ونشر موقع anfieldwatch المقرب من إدارة ليفربول تقريرًا قال فيه إن الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، قد ينتهي به الأمر إلى ليفربول في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع في تقريره: "سيضطر ليفربول إلى دفع الشرط الجزائي للاعب مع ناديه وولفرهامبتون، والمقدر بـ1.5 مليون جنيه إسترليني في حالة إتمام الصفقة".

وواصل: "ألفين أيمن، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع أو خط وسط مدافع، دخل قائمة الفريق الأول لولفرهامبتون في مباراته ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، على الرغم من أنه لم يشارك في المباراة".

وتابع: "شارك ألفين في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا الموسم الماضي، كما تم استدعاء اللاعب أيضًا للعب مرتين مع فريق وولفرهامبتون تحت 21 عامًا الموسم الماضي".

وانتقل أيمن، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، إلى وولفرهامبتون في صيف 2023 قادمًا من برادفورد سيتي، بعد أن وقّع للمرة الأولى على شروط المنحة الدراسية مع فريق يوركشاير في عام 2022.