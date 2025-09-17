ما حدث كان عارا.. دي زيربي يشن هجوما على حكم مباراة ريال مدريد ومارسيليا

كتب – نور الدين ميفراني

شنَّ الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، هجومًا على الحكم البوسني عرفان بيليتو، الذي أدار لقاء فريقه أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ومنح الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الـ80 مثيرة للجدل سجل منها ريال مدريد هدف الفوز 2-1 عبر النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ81.

وقال دي زيربي في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" بشأن ركلة الجزاء: "ركلة الجزاء الثانية مُخزية، لم تكن كذلك، كنت سأقولها حتى لو كانت في صالح فريقي، إنها ليست ركلة جزاء حقًّا".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل، كان بإمكاننا الفوز، لدينا العديد من اللاعبين الجدد، وليس من السهل إيجاد الترابط المناسب بينهم سريعًا، أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد، لقد أخبرت لاعبيّ فريقي بذلك وهذا ليس انتقادًا لهم، لأنهم بذلوا قصارى جهدهم في الملعب، بل لأنه كان بإمكاننا الفوز، دخلنا الملعب بخوف أو خجل، ثم تركنا الأمور تفلت من أيدينا، أنا آسف جدًّا لأنه بعد طرد داني كارفخال، لم نتمكن من التقدم عشرين أو ثلاثين مترًا إضافيًّا للفوز بالمباراة، لقد كان الوقت مناسبًا للمخاطرة".

كما انتقد المغربي المهدي بنعطية، المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا، حكم المباراة واعتبر ركلة الجزاء الثانية غير مشروعة، قائلًا: "هناك خيبة أمل بالفعل، أن تجد نفسك في الدقيقة الـ75 أمام 10 لاعبين وتظن أنك قد تكون مسيطرًا على المباراة وللأسف هذا يضيع من بين أيدينا".

وأضاف: "كان الأمر مخيبًا للآمال أيضًا، رغم المواقف العديدة التي صنعها ريال مدريد أن يحصل على ركلة جزاء مثل تلك، إنه صعب بعض الشيء، اللاعب يتدخل ويلعب الكرة، يمكننا أن نرى بوضوح أنه يلعب الكرة فقط وبينما هو على الأرض، تلامس الكرة يده قليلاً، يبدو أنَّ الأمر قاسٍ جدًّا بالنسبة لي، قد أكون مخطئًا، لكن الخسارة بهذه الطريقة تُثير غضبي قليلًا".

وحصد ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة في ظل تأهل أصحاب أول ثمانية مراكز إلى الدور ثمن النهائي مباشرة، حيث يسعى لتفادي ما حدث في الموسم الماضي عندما اضطر لخوض الملحق.