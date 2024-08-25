عادت صفقة انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بقوة إلى حسابات الأهلي السعودي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم عالمي لتدعيم الخط الأمامي قبل نهاية الانتقالات الجارية.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة إكس إن الاتفاق بين نابولي والأهلي اقترب من الاكتمال رسميا لانتقال أوسيمين للدوري السعودي.

وأشار إلى أن نابولي أبدى موافقته على رحيل لاعبه للأهلي السعودي مقابل 65 مليون يورو، وهناك بعض الرتوش الأخيرة التي ستُحسم في الساعات القادمة.

وأوضح أن إدارة الأهلي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع أوسيمين بشأن التعاقد معه، مؤكدًا أن اللاعب سيكون له مطالب مالية ضخمة بشأن راتبه السنوي، بجانب الشرط الجزائي في عقده.

ويرتبط أوسيمين صاحب الـ25 عامًا بعقد مع نابولي يمتد إلى 2026 بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2020.

ولم يشارك اللاعب النيجيري في تشكيلة مدربه أنطونيو كونتي خلال أول جولتين بالدوري الإيطالي.

وفاز نابولي على حساب ضيفه بولونيا بثلاثية دون رد مساء الأحد في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وارتبط اسم أوسيمين أيضًا بالرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي في الانتقالات الجارية، ولكن الصفقة لم تكتمل حتى الآن.