أسطورة الزمالك يرعب الأهلي: نراقب لاعبا للتعاقد معه

كشف إسماعيل يوسف، المدير الرياضي لنادي الاتحاد الليبي، عن أن ناديه على بُعد خطوات من التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

ويشغل إسماعيل يوسف منصب المدير الرياضي للاتحاد الليبي بعد تجربة طويلة كمدير للكرة في نادي الزمالك، ثم كعضو في مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال يوسف خلال حواره على فضائية "إم بي سي مصر 2": "هناك لاعب من النادي الأهلي سينتقل إلى نادي الاتحاد الليبي في الفترة الجارية".

وأضاف: "اللاعب مصري الجنسية، وقد أنهيت معه جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد".

ولم يكشف إسماعيل يوسف اسم اللاعب؛ ما أثار قلقا كبيرا بين مشجعي النادي الأهلي المصري.

وأشار إلى أن "الفريق يتواجد حاليا في معسكر ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد، ويخوض مباريات ودية مع فرق قوية".

واختتم: "نجحنا في الأيام الماضية في التعاقد مع مهاجم مميز، لينضم لصفوف الفريق في الموسم المقبل".