logo
رياضة

أسطورة الزمالك يرعب الأهلي: نراقب لاعبا للتعاقد معه

أسطورة الزمالك يرعب الأهلي: نراقب لاعبا للتعاقد معه
فريق الأهلي المصريالمصدر: الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 6:38 ص

كشف إسماعيل يوسف، المدير الرياضي لنادي الاتحاد الليبي، عن أن ناديه على بُعد خطوات من التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

أخبار ذات علاقة

خاض مزيزي مع تنزانيا كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

الاتحاد الليبي يحرم الترجي التونسي من حسم صفقة نجم منتخب تنزانيا

 

ويشغل إسماعيل يوسف منصب المدير الرياضي للاتحاد الليبي بعد تجربة طويلة كمدير للكرة في نادي الزمالك، ثم كعضو في مجلس إدارة النادي الأبيض.

أخبار ذات علاقة

الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي يعلن 6 صفقات جديدة قبل خوض كأس الكونفدرالية

 

وقال يوسف خلال حواره على فضائية "إم بي سي مصر 2": "هناك لاعب من النادي الأهلي سينتقل إلى نادي الاتحاد الليبي في الفترة الجارية".

وأضاف: "اللاعب مصري الجنسية، وقد أنهيت معه جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد".

ولم يكشف إسماعيل يوسف اسم اللاعب؛ ما أثار قلقا كبيرا بين مشجعي النادي الأهلي المصري.

أخبار ذات علاقة

نوفل الزرهوني لاعب الرجاء

ارتبط اسمه بالزمالك.. الاتحاد الليبي يعلن صفقة "نوفل الزرهوني" (صورة)

 

وأشار إلى أن "الفريق يتواجد حاليا في معسكر ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد، ويخوض مباريات ودية مع فرق قوية".

واختتم: "نجحنا في الأيام الماضية في التعاقد مع مهاجم مميز، لينضم لصفوف الفريق في الموسم المقبل".

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC