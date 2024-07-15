رودري يحقق رقمًا فريدًا من نوعه

حقق رودري، نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، رقمًا فريدًا من نوعه عقب التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، على حساب إنجلترا، مساء الأحد، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الأولمبي في برلين.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

وأحرزت إسبانيا اللقب للمرة الرابعة في تاريخها، لتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا صاحبة ثلاثة ألقاب، واحتفل رودري بلقبه الأول في البطولة.

وحصد رودري جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2024، وخرج بين الشوطين بسبب الإصابة.

اللاعب الدولي البالغ 28 عاما شارك في جميع المباريات وسجل هدفًا في البطولة.

وخاض رودري 521 دقيقة وأكمل 411 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 92.84%.

وأصبح رودري ثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد كل من تشافي هيرنانديز في 2008 أندرياس إنييستا في 2012.

ووفقًا لموقع "سكواكا"، المختص بالإحصائيات، فقد رفع رودري عدد ألقابه إلى 8 مع ناديه مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، وذلك منذ بداية العام 2023، إذ خسر 4 مباريات فقط.

وفاز رودري بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر مرة واحدة، ودوري الأمم الأوروبية مرة واحدة، والآن بطولة اليورو.

وقال رودري في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "يا له من يوم، بالتأكيد هذا الأفضل في مسيرتي، لقد أصبحنا أبطال أوروبا، بصرف النظر عن صعوبة ذلك".

وأضاف: "نحن الأكثر نجاحًا، لقد أظهرت لنا الأجيال السابقة الطريق ومُهِّد لنا، لقد صنعنا التاريخ، وحصلنا على اللقب الرابع، إنها البطولة الأكثر صعوبة في مسيرتي".

وتابع: "لقد كنا أبطالًا لبطولات أوروبا تحت 19 عامًا و21 عامًا، كان المدرب يعرفنا جميعًا، والآن حققنا اللقب وأصبحنا أبطالًا لأوروبا".