مع اقتراب رحيل ماكسيمين.. الأهلي السعودي يستهدف ضم نجم أتالانتا

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يسعى لضم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالي، ليكون بديلا للاعبه الفرنسي آلان ماكسيمين، الذي ذكرت تقارير أنه اقترب من الانتقال إلى فنربخشة التركي.

ويرتبط أديمولا لوكمان بعقدٍ مع أتالانتا حتى يونيو 2026، وربطته تقارير سابقا بالانضمام لنادي الاتحاد السعودي، ولكن يبدو أن الصفقة توقفت بسبب الأزمة التي يعانيها النادي برحيل رئيسه لؤي ناظر.

ووفقا لما ذكره الصحفي الفرنسي نبيل جيليت، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، فإن "الأهلي السعودي يعمل على إيجاد بديل للاعب الفرنسي سان ماكسيمين الذي يقترب من الانضمام لفنربخشة التركي، والأولوية لهم ضم المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، والاتصالات جارية بين الطرفين".

وشارك لوكمان في 40 مباراة مع الفريق الإيطالي بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2023-2024، سجل 12 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وأوضحت تقارير سابقة أن "أتالانتا يرغب في الحصول على مبلغ يزيد على 35 مليون يورو، نظير بيع اللاعب الذي أحرز هاتريك تاريخياً، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم".

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من ناحية أخرى، منح الأهلي لاعبه ماكسيمين الإذن للتفاوض مع النادي التركي حول الشروط الشخصية المطلوبة، إذ إن المدرب ماتياس يايسله لا يمانع في بيع عقد اللاعب الفرنسي، ويرغب في جلب جناح بخصائص مختلفة عن اللاعب الفرنسي خلال هذه السوق الصيفية.

وخاض اللاعب الفرنسي 30 مباراة الموسم الماضي في دوري روشن بقميص الأهلي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أهداف أيضاً.