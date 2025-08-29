تصعيد جديد من إدارة الزمالك ضد مرتضى منصور

تقدم نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدة بلاغات إلى النائب العام، ضد مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، على خلفية تصريحاته وتصرفاته المتعلقة بأزمة أرض الفرع الجديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

أخبار ذات علاقة عمرو أديب يشعل الجدل بقميص الزمالك (صورة)

جاءت هذه الخطوة في إطار تصعيد قانوني من المجلس، وذلك على خلفية الأزمة الحادة التي نشبت حول قطعة الأرض التي حصل عليها النادي في مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع جديد، والذي لم يشهد أي تقدم ملموس حتى تولي مجلس إدارة حسين لبيب المسؤولية وبدأ في إنشاء ملاعب رياضية بالمشروع.

وفوجئ مسؤولو النادي مؤخرًا بتدخل وزارة الإسكان وإصدارها قرارًا بطرد القائمين على أعمال الإنشاءات بدعوى انتهاء مهلة تخصيص قطعة الأرض، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

أخبار ذات علاقة نجم سابق.. 3 خاسرين بعودة أرض الزمالك

ولكن شهدت الساعات الماضية تطورًا إيجابيًا بعد أن عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لبحث حلول أزمة الأرض.

وناقش الاجتماع التظلم المقدم من النادي، وآليات استئناف العمل في فرع 6 أكتوبر.

كما أعلن وزير الإسكان عن استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية في التجمع الخامس، وفقًا للضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل واستكمال المشروع في أرض مدينة 6 أكتوبر.

أخبار ذات علاقة بعد أسبوع مرعب.. الزمالك يتلقى دفعة هائلة قبل مباراة وادي دجلة

بلاغ رسمي ضد مرتضى منصور

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق، والذي وصفه بـ"المعزول".

وتقدم النادي بعدد من البلاغات إلى النائب العام، وذلك بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام، وفق بيان النادي.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيانه أن "محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر".