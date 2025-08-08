ريبيرو أول مدرب سيرحل.. رضا عبد العال يصدم جمهور الأهلي (فيديو)

يرى رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي سيكون أول مدرب يتم الاستغناء عن خدماته في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الدوري المصري، غداً السبت، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة.

وتولّى ريبيرو صاحب الـ 49 عاماً قيادة الأهلي خلفاً للمدرب عماد النحاس بعدما قدم نجاحات لافتة مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وقاد المدرب الإسباني الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة، ولم يحقق أي فوز بل تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي دون أهداف ومع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، وخسر أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2.

وقال عبد العال عبر قناة TEN:" أتوقع رحيل ريبيرو عن الأهلي إذا لم يحقق الفوز في مباراتين".

وأضاف:" جماهير الأهلي لن تصبر كثيراً على ريبيرو حال حدوث أي إخفاق بعد تدعيم الصفوف بصفقات قوية".

"أفضل صفقة ومدرب الأهلي أول الراحلين ومجدي عبد العاطي مفاجأة ومش زيزو أفضل صفقة".. مفاجآت في اختيارات نجوم البريمو لتوقعات الموسم الجديد 💥

وأتم قائلاً:" جماهير الأهلي شعرت بصدمة في كأس العالم للأندية بسبب عدم تحقيق الانتصار في مواجهة أندية عالمية، فما بالك بخسارة النقاط في الدوري المصري".

وكان الأهلي قد دعم صفوفه بعدة صفقات على رأسها: محمود حسن "تريزيغيه"، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان "بيكهام"، ومحمد شريف، ومحمد شكري.