الملعب التونسي والبنزرتي إلى نهائي كأس تونس على حساب الباجي والإفريقي

تأهل الملعب التونسي والنادي البنزرتي للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بعد فوز الأول بنتيجة 4-1 على الأولمبي الباجي حامل اللقب، وانتصار الثاني في مباراة مثيرة استمرت طيلة أكثر من 120 دقيقة أمام النادي الإفريقي 2-1 وذلك اليوم الأربعاء.

ونجح الملعب التونسي في تحقيق فوز سهل على الأولمبي الباجي، صاحب اللقب الموسم الماضي، والذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد لاعبه علي سيسكو.

ومنح هيثم الجويني التقدم للملعب التونسي بعد 16 دقيقة من اللعب من ركلة جزاء قبل أن يضيف يوسف أومارو الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 30.

وقلص ياسين بوعبيد الفارق للباجي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعيد حمزة الخضراوي التقدم بفارق هدفين للملعب التونسي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل الخضراوي هدف فريقه الرابع والهدف الثاني في رصيده الشخصي في الدقيقة 60 من المباراة التي كان الفوز فيها مناسبة للملعب التونسي للتأهل للدور النهائي للمرة الأولى منذ 2003 عندما كان توج بآخر لقب في تاريخه وذلك على حساب الإفريقي (1 ـ 0).