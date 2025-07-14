رسالة قوية من أشرف حكيمي بعد "صدمة" تشيلسي

وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة قوية بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0-3 في الدور النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وحل باريس وصيفاً بعد أن خسر المباراة النهائية أمام تشيلسي باستقبال هدفين عن طريق كول بالمر، بجانب هدف ثالث سجله جواو بيدرو.

وكتب حكيمي تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مساء الاثنين، قائلاً "لم تكن نهاية الموسم مثالية، لكننا ما زلنا فخورين بكل ما حققناه خلال هذا الموسم التاريخي".

وأضاف: "شكرًا لكل من دعمنا هذا الشهر في الولايات المتحدة. نراكم قريبًا".

وحقق باريس سان جيرمان جميع الألقاب المحلية في فرنسا خلال الموسم المنقضي، بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

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ولعب حكيمي دوراً بارزاً في انتصارات فريقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وشارك الظهير الأيمن صاحب الـ26 عاماً في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان، وسجل 11 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

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يشار إلى أن حكيمي سبق أن دافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.