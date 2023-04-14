بناء على طلب رونالدو.. النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو

وكتب رونالدو على "إنستغرام: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل معك. أتمنى لك التوفيق في المستقبل".

وذكرت "RMC Sport" أن رونالدو يرغب في العمل مع زيدان أو مورينيو وقد سبق له العمل معهما في ريال مدريد.

ووفقًا لمصدر مقرب من النادي، تم تقديم عرض شفهي أول لزيدان وسيشارك رونالدو في المحادثات.

لكن الشبكة قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا المشروع قد يغري زيدان؛ لأنه يمنح نفسه الوقت لاختيار المشروع الذي يناسبه بشكل أفضل.

ويرتبط زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان أو تشيلسي.