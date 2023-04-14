بناء على طلب رونالدو.. النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو
أفادت شبكة "RMC Sport" الفرنسية بأن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.
وأعلن النصر، أمس الخميس، إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي لم يكمل عاما واحدا مع العالمي.
وبحسب الشبكة، يود نادي النصر التعاقد مع مدرب كبير وبالتحديد مورينيو أو زين الدين زيدان ليحل محل رودي غارسيا.
وأشارت إلى أن النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو بالتعاون مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأكدت "RMC Sport" أن رونالدو يتمتع بقوة كبيرة داخل النصر، بما في ذلك تعيين مدرب أو فصله.
وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد كشفت دور كريستيانو رونالدو في الإطاحة برودي غارسيا.
ووفقًا للصحيفة، فقد وضعت إدارة النصر رأي رونالدو، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، في مقدمة دوافع إقالة غارسيا.
ولم يمنع ذلك رونالدو من الإشادة بالمدرب الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن رحيله.
وكتب رونالدو على "إنستغرام: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل معك. أتمنى لك التوفيق في المستقبل".
وذكرت "RMC Sport" أن رونالدو يرغب في العمل مع زيدان أو مورينيو وقد سبق له العمل معهما في ريال مدريد.
ووفقًا لمصدر مقرب من النادي، تم تقديم عرض شفهي أول لزيدان وسيشارك رونالدو في المحادثات.
لكن الشبكة قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا المشروع قد يغري زيدان؛ لأنه يمنح نفسه الوقت لاختيار المشروع الذي يناسبه بشكل أفضل.
ويرتبط زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان أو تشيلسي.