مغامرة.. فيريرا يدرس قرارا خطيرا قبل مواجهة الأهلي المصري

يتجه يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، لاتخاذ قرار مغامر قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري، التي ستجمع الفريقين، يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولا تزال جولة أخرى متبقية قبل مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي ضد الزمالك، حيث سيخوض الفريقان أولًا لقاء في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك حاليا لمواجهة الجونة في الجولة المقبلة، يوم الثلاثاء، حيث قام المدرب بمشاهدة عدد من المباريات للمنافس، من أجل وضع خطة اللقاء.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "فيريرا يدرس عدم مشاركة حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق، في لقاء الجونة خوفا من حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة وغيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي".

وسيكون القرار حال اتخاذه من قبل المدرب خطيرا؛ لأنه سيفقد أحد أهم عناصره في مواجهة مهمة ضد الجونة، في ظل غيابات عديدة تضرب الفريق أبرزها غياب البرازيلي خوان ألفينا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضا غياب محمود بنتايج للإيقاف؛ وهو ما قد يتسبب بتعطل مسيرة الفريق ويحدث غضبا جماهيريا كبيرا.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي، بينما يدخل الجونة المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط.