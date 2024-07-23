كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي ربطت رغبة الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب خط وسط برشلونة، بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

غوندوغان يلعب في صفوف برشلونة، منذ صيف 2023، قادمًا بشكل مجاني من صفوف مانشستر سيتي.

وربطت تقارير اللاعب، خلال الأيام الماضية، بالرحيل، حيث أشارت صحيفة "ماركا" نقلاً عن قناة "TV3" الكتالونية إلى أن هناك عرضًا قطريًا من فريق السد للحصول على خدمات الدولي الألماني.

وذكرت التقارير أن غوندوغان يدرس العرض الذي تمتد مدته إلى 3 سنوات من قِبل إدارة السد.

ولكن صحيفة "سبورت" قالت إن "النجم الألماني لا يلتفت إلى الضجة المثارة حوله، ولم يحدث، حتى الآن، أي شيء يجعله يغير رأيه، وفكرته هي الوفاء بالعقد الذي وقّعه قبل عام واحد فقط مع برشلونة، وينتهي عقده في يونيو 2025، لذلك سيكون هذا هو موسمه الأخير، على الرغم من أنه تم الاتفاق أيضًا على إمكانية تمديد العقد لمدة عام آخر".

وأضاف: "وفي كل الأحوال، يشعر غوندوغان، الذي أجرى محادثات مع هانزي فليك، المدرب الذي جعله سابقًا قائدًا للمنتخب الألماني، بسعادة غامرة لوصوله، ولا يفكر في مغادرة برشلونة".

واختتم التقرير: "فكرة اللاعب، حاليًا، هي العودة إلى مدينة برشلونة، في نهاية الأسبوع المقبل، للانضمام إلى التدريبات مع بقية الفريق، قبل أن يسافر وفد البلوغرانا إلى الولايات المتحدة لبدء الجولة الصيفية، والتي سيكون إلكاي حاضرًا فيها".

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ويرتبط غوندوغان بعقد مع البارسا، حتى صيف 2025 مع وجود بند بأفضلية التجديد لموسم آخر.

وشارك غوندوغان في 51 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي، ونجح بتسجيل 5 أهداف، وصناعة 14 هدفًا.